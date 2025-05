Luciano Valente neemt contact op met PSV en heeft duidelijke boodschap

Luciano Valente heeft contact opgenomen met PSV, zo meldt Rik Elfrink dinsdag via X. De aanvallende middenvelder van FC Groningen wordt nadrukkelijk gevolgd door de Eindhovenaren, die hem graag zouden inlijven. Valente had een duidelijke boodschap voor het bestuur van PSV, zo klinkt het.

“PSV heeft van Luciano Valente te horen gekregen dat Eindhoven in juli in principe niet de aanmeerplek wordt in zijn route naar de nabije toekomst”, zo schrijft Elfrink. “IJs en weder dienende uiteraard, maar de bron klonk niet bevroren en weet doorgaans van de hoed en de rand. We gaan het meemaken.”

Eerder op de dag meldde ESPN al dat Valente een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Feyenoord. De clubs moeten overigens nog wel tot een overeenkomst komen.

Volgens de berichtgeving had Feyenoord in een eerder stadium al een bod van circa vier miljoen euro plus een miljoen euro aan bonussen neergelegd bij de clubleiding van FC Groningen, maar dat werd niet geaccepteerd.

De verwachting is dat de Rotterdammers in de komende dagen terugkeren in de Euroborg met een nieuw, verbeterd bod. Valente lijkt dus zelf al overtuigd van de plannen van trainer Robin van Persie.

Het lijkt erop dat Dennis te Kloese met een bedrag dat in de buurt komt van zes miljoen euro moet neertellen om FC Groningen van een deal te overtuigen.

De komst van de 21-jarige middenvelder heeft mogelijk gevolgen voor Antoni Milambo bij Feyenoord. Laatstgenoemde zou bij de komst van Valente mogelijk kunnen vertrekken naaar Brentford.