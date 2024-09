Verweij kijkt op van actie Bosz bij PSV: 'Ik weet niet of ik dat in zijn positie had gedaan'

Joey Veerman werd zondag tegen Fortuna Sittard (1-3 winst) opnieuw gewisseld door PSV-trainer Peter Bosz. Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn van mening dat de coach wel iets beter mag omgaan met de Volendamse middenvelder.

''Je kunt ook wel rekening houden met een speler, vind ik'', zo oordeelt Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. ''Veerman loopt tik op tik op. Het EK en tegen Juventus was het natuurlijk slecht. Er was heel veel kritiek op die wedstrijd.''

''Ik weet niet of ik dit in de positie van Bosz had gedaan. Ik had hem niet gewisseld'', voegt de Ajax-watcher daaraan toe. ''Het is heel makkelijk om hem wéér te wisselen, na Juventus'', haakt Driessen in. ''Dan zeg je gewoon: 'Je krijgt gewoon 90 minuten van mij'. Om te herstellen en het waar te maken.''

''En de eerste helft van PSV was niet goed. Maar dat was niet alleen Joey Veerman'', verwijst Driessen naar het erbarmelijke optreden van PSV voor rust in Sittard. Fortuna kwam knap terug tot 1-1, al wisten de bezoekers alsnog met 1-3 te winnen.

''Ik denk dat je Veerman in dit geval had moeten steunen. Ik denk niet dat hij door deze wissel de komende weken beter gaat voetballen'', herhaalt Verweij nog eens zijn boodschap. '

''Ismael Saibari is op zich wel de meest logische vervanger van Veerman'', snapt Verweij ook wel weer dat Bosz ingreep bij PSV toen het allerminst draaide tegen Fortuna. Met Saibari binnen de lijnen scoorde PSV tweemaal na rust.

Bakayoko

Driessen is van mening dat Johan Bakayoko ondertussen wel rijp is voor een wissel. ''Daar houdt Bosz ook nog vertrouwen in. En die speelt inderdaad als een drol de laatste weken. Daar mag hij inderdaad wel wat aandacht aan besteden.''