Mike Verweij over Oranje-international: ‘Ik verwacht dat Ronald Koeman hem in september niet meer gaat oproepen’

Mike Verweij en Valentijn Driessen verwachten dat de kans klein is dat Joey Veerman tijdens de volgende interlandperiode wordt opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Dat vertellen de twee journalisten van De Telegraaf in de Kick-off-podcast.

Veerman kent tot dusver een teleurstellend EK. Tegen Polen en Frankrijk wist hij niet echt te imponeren, en tegen Oostenrijk werd hij eerder deze week al na ruim een half uur gewisseld.

Bij Kick-off komt derhalve de toekomst van Veerman bij het Nederlands elftal ter sprake. “Veerman blijft er nu natuurlijk bij, want Ronald Koeman gaat hem niet naar huis sturen”, doelt Driessen op de EK-selectie van Oranje.

“Koeman heeft Kenneth Taylor eerder ook na een half uur naar de kant gehaald, in de wedstrijd tegen Frankrijk. Die heeft hij daarna nooit meer opgeroepen en gesproken. Hij laat Joey Veerman waarschijnlijk niet links liggen als hij naar Real Madrid gaat, maar die kans acht ik niet heel erg groot”, gaat Driessen verder.

“Sowieso vergeet Koeman dingen niet zo snel. Die heeft hem nu een maand meegemaakt, en twee grote kansen gegeven. En hij mocht ook nog invallen tegen Frankrijk. Als je het dan niet waarmaakt, is het meestal einde interlandcarrière onder Ronald Koeman. En die blijft nog twee jaar. Dat is ook helemaal niet zo gek: trainers hebben natuurlijk een voorkeur. En straks komen al die jongens terug. Wieffer, Timber, Frenkie de Jong, Marten de Roon misschien zelfs... Dus op zo’n moment ziet Ronald Koeman Joey Veerman niet staan als je hier gewoon niet levert.”

Verweij kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. “De volgende keer als er interlands komen, dat zal in september zijn, dan heeft Joey Veerman dit EK gespeeld en is hij bij PSV net begonnen. En als er dan anderen beschikbaar zijn gaat Koeman hem echt niet oproepen.”

Veerman speelde tot dusver dertien interlands, waarin hij één keer scoorde. Met de selectie van het Nederlands elftal bereidt hij zich momenteel voor op de achtste finale van het EK tegen Roemenië, komende dinsdagavond.

