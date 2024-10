Verweij fluit Farioli terug: 'Richt je op je werk bij Ajax, er is genoeg te doen'

Mike Verweij vindt dat Francesco Farioli de interlandperiode had moeten gebruiken om de batterij op te laden. De trainer van Ajax keerde in plaats daarvan terug naar zijn geboorteland Italië om daar een lezing te geven.

Presentator Pim Sedee werpt in Kick-off van De Telegraaf op dat Farioli onlangs sprak op een congres van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. ''Ik weet niet of je dat als trainer van Ajax moet doen'', uit Verweij direct zijn twijfels. ''Zeker als je zo hard werkt. Dan kun je op zulke momenten beter even je rust pakken in Amsterdam, dan kun je ook de stad leren kennen.''

''Dat vond ik nog wel één van de meest opvallende uitspraken. Dat hij eigenlijk niet weet hoe Nice en Amsterdam eruit zien, omdat hij altijd aan het werk is'', voegt Verweij daaraan toe. ''Dat is toch heel goed, Mike?'', haakt Valentijn Driessen in. ''Je kunt toch beter werken dan in de stad rondlopen? Je hoeft de stad toch niet te kennen?''

''Als je de cultuur van Ajax maar kent. Dat vind ik een groter probleem, als je dat niet kent'', vindt Driessen het geen probleem dat Farioli enorm veel uren steekt in zijn baan als hoofdtrainer van Ajax. ''Hij is voetbaltrainer, toch geen toerist?''

Verweij is echter niet overtuigd. ''Hij had beter hier kunnen blijven in plaats van naar het Gazzetta-festival te gaan. Daar kwam ook nog wel onzin uit. Want hij legde uit hoe hij Paris Saint-Germain had bedwongen en Mbappé in toom had gehouden. Weet je, moet je dat nou doen?''

''De PR-machine achter zijn Instagram-account wordt door een ander beheerd. Dat moet je gewoon niet doen. Richt je gewoon op je werk bij Ajax, er is een hoop werk te doen. Dat doet hij ook heel goed. Want wie je ook spreekt, iedereen is best wel te spreken over deze man'', weet Verweij uit gesprekken met mensen dicht bij Ajax.

''Verdedigend staat Ajax als een huis. Aanvallend valt er nog wel heel veel op aan te merken. Het is voorspelbaar en traag, het Ajax-spel. Maar dat Ajax er veel beter voor staat dan vorig jaar met bijna dezelfde spelers, dat ziet iedereen. Dus Farioli doet goed werk.''