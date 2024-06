Verweij en Driessen openen podcast met ‘haarbandgate’ Memphis Depay: ‘Je moet op de één of andere manier toch opvallen’

Valentijn Driessen en Mike Verweij snappen maar weinig van de keuze van Memphis Depay om vrijdag tegen Canada met een zweetband om zijn hoofd te spelen. "Het gaat echt helemaal nergens over, hij liep er ook mee rond in de mixed zone", uit Verweij zijn verbazing in de podcast Kick-off.

"Je had vroeger van die tennissers", opent presentator Pim Sedee de podcast van De Telegraaf. "Steve Foster, speler van Luton Town begin jaren tachtig", haakt Driessen in. "Hij had ook zo'n haarband en heeft er ook mee gespeeld in het Engelse nationale elftal. Dus hij (Memphis, red.) is niet uniek."

Sedee stipt aan dat een zweetband bedoeld is om te voorkomen dat er zweet in de ogen komt. "Maar waarom loopt niet iedereen ermee dan?", vraagt Driessen zich af. De journalist dacht dat Memphis een hoofdwond had toen hij het veld betrad. "Blijkbaar niet, maar je moet op de een of andere manier toch opvallen als het als speler niet lukt."

"Alleen lukte het nu ook als speler", lacht Driessen, die de zweetband zelf niet zou hebben toegestaan. "Ik zou zeggen: 'Even normaal doen, man.' En ik denk dat Koeman dat ook tegen hem kán zeggen, omdat hij een goede klik met hem heeft. Samen bij Barcelona gezeten, en bij het Nederlands elftal is het natuurlijk altijd heel goed gegaan."

"Maar Koeman was ook verrast, want hij (Memphis, red.) deed hem op net voordat ze het veld op gingen. Dan kon hij hem moeilijk nog aan zijn haarband terugtrekken, daar was het te laat voor. Maar hij heeft hem daar ook niet over gesproken, zei hij. Ook niet in de rust." Sedee stelt dat 'we de eerste gate te pakken hebben'.

Driessen was vrijdag aanwezig bij Nederland - Canada (4-0) en vroeg Koeman na afloop van de wedstrijd naar de zweetband van Memphis. Driessen vroeg zich af of Koeman had moeten ingrijpen. "De oude Koeman, de trainer van een paar jaar geleden, zou daar wel wat van gezegd hebben", hield Driessen de bondscoach voor.

"Ja, maar het is de nieuwe tijd hè", reageerde Koeman. Maandag speelt Nederland tegen IJsland. Het is afwachten of Memphis dan opnieuw met de band zal verschijnen. "We zullen het zien", aldus Koeman. Verweij heeft ook een duidelijke mening over de nu al beroemde zweetband van Memphis. "Het gaat echt helemaal nergens over, hij liep er ook mee rond in de mixed zone."

Verweij weet dat Memphis een goede avond beleefde met zijn prima spel en openingsdoelpunt tegen de Canadezen. "Hij was ontzettend blij, spraakzaam, open en vrolijk." Driessen haakt in: "Ze zijn altijd onbewogen voor kritiek en alles gaat natuurlijk langs ze heen, maar wat Mike zegt: nu scoort hij en dat was een gigantische opluchting voor die jongen."

"Hij speelde ook goed. Het begon nog wat onwennig, maar hij kwam steeds beter in de wedstrijd. Je zag dat hij dolblij was. Dat doelpunt gaf hem heel veel vertrouwen. Daar zit een spits natuurlijk tegenaan te hikken als je een hele tijd niet speelt en eindelijk speeltijd krijgt. Dan wil je heel graag scoren en een bevestiging zien, van: 'Ik ben wél goed bezig, ik kan het nog steeds!' Dat heeft het Nederlands elftal heel hard nodig."

