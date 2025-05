Verweij deelt 'complottheorie' rond FC Groningen - Ajax en botst hard met Valentijn Driessen

Mike Verweij heeft zich uitgesproken over de aanstelling van Jeroen Manschot als scheidsrechter voor de cruciale Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en FC Groningen, aanstaande woensdag. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf uit de Ajax-watcher zijn zorgen over de keuze van de KNVB, mede vanwege eerdere omstreden momenten waarbij Ajax volgens hem benadeeld werd door de arbiter.

Ajax lijkt na de 0-3 nederlaag tegen NEC aangeschoten wild, maar Verweij ziet perspectief. “Wie je nu ook spreekt, PSV wordt gezien als favoriet, maar er is maar één club die het echt in eigen hand heeft, en dat is Ajax. Alleen: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet gewoon even twee keer winnen.” Ajax speelt na FC Groningen zondag thuis tegen FC Twente.

Verweij reageert kritisch op de aanstelling van Manschot als scheidsrechter bij de wedstrijd Ajax - Groningen. "Dat maakt het niet heel veel makkelijker,” begint Verweij.

“Manschot heeft Ajax in de laatste vier wedstrijden een stuk of vijf penalty’s onthouden. Waar die normaal vrij makkelijk worden gegeven aan Ajax, doet Manschot dat niet. Hij is niet de grootste vriend van Ajax.”

De opmerking leidt tot een felle reactie van collega Valentijn Driessen. “Dat is echt ongelooflijk, die complottheorieën van Mike”, sneert Driessen. “Dus jij denkt dat hij dat bewust niet doet?”

Verweij nuanceert zijn kritiek, maar blijft bij zijn standpunt: “Nee, ik denk niet dat hij dat expres doet."

"Maar hij kan het gewoon niet zo goed", vervolgt Verweij. "En ja, ik ben op de wedstrijden van Ajax gezet, dus ik zie de andere clubs niet altijd."