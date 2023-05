Verweij: ‘Als dit naar buiten komt, gaat hij als aangeschoten wild 2023/24 in’

Maandag, 22 mei 2023 om 17:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:39

Bij De Telegraaf blijft men volhouden dat er intern spanningen heersen bij PSV. Het dagblad schreef zondagavond laat dat er vanuit de spelersgroep aan de stoelpoten van hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij wordt gezaagd. Mike Verweij en Valentijn Driessen verschillen van mening over hoeveel zorgen Van Nistelrooij zich daarover zal maken. "Als dit naar buiten komt..."

Verweij en Driessen bespreken het artikel in kwestie maandag in de podcast Kick-off. Daar is hun collega en schrijver van het artikel, Jeroen Kapteijns, te gast. Kapteijns kan in klare taal uitleggen waar het schuurt binnen de spelersgroep. "Je ziet bij PSV geen duidelijke signatuur. Het is te veel teren op individuele spelers, met name Xavi Simons. Ze hebben wel een goede serie gehad na de winterstop, maar dat Van Nistelrooij en de staf het in wedstrijden als Emmen-uit en Cambuur-uit (respectievelijk 1-0 en 3-0 verlies, red.) niet om wisten te keren, wordt wel de vinger op gelegd."

Driessen vindt dat Van Nistelrooij meer krediet toekomt. "Uiteindelijk moet je wel constateren dat als zij volgende week de voorronde van de Champions League pakken en ze de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker al hebben, het sportief gezien achteraf een prima seizoen is voor een debuterend trainer op het hoogste niveau. Dus ik denk niet dat PSV zal besluiten, en dat zou ik ook onterecht vinden, om hem opzij te zetten", klinkt de voorspelling van de chef voetbal van De Telegraaf.

Verweij is een stuk minder hoopvol gestemd. "Het is voor Ruud van Nistelrooij hopen dat hij tweede wordt, maar als dit naar buiten komt – en maar even voor de goede orde Jeroen: jij weet wanneer en waar het was en dat het zes spelers betrof – dan ga je hoe dan ook als aangeschoten wild het nieuwe seizoen in. Ik denk dat Ruud van Nistelrooij zelf ook nadenkt over zijn toekomst." Driessen countert: "Ik denk wel dat hij nadenkt over zijn toekomst, maar volgens mij hoeft hij niet te vrezen. Ik geloof niet dat hij met een erfenis het nieuwe seizoen in gaat."

Ook spanningen tussen Van Nistelrooij en technische staf

Vrijdag al bracht De Telegraaf het nieuws dat Van Nistelrooij op zeer gespannen voet leeft met zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten. Ooijer kondigde eerder al aan na het seizoen te vertrekken, terwijl Rutten dat volgens de krant eveneens serieus overweegt. Ook binnen de spelersgroep leeft de onrust over de staf. De selectie vindt dat de spanning tussen Van Nistelrooij, Rutten en Ooijer de sfeer al langere tijd negatief beïnvloedt.

Van Nistelrooij zelf reageerde zondagmiddag voor de wedstrijd laconiek op het nieuws. "Ik ben geschrokken toen ik het las”, zei de coach bij ESPN. "De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker achttien graden. Natuurlijk stijgt het wel eens naar een kookpunt, want dat is waarom je met elkaar bezig bent. Daarna gaan we als één team naar buiten. Dat zijn we altijd geweest, dus ik begrijp de ophef niet."