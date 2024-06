Verwarring over fitheid Quinten Timber: management en Ziggo nuanceren

Er is enige verwarring ontstaan over de fitheid van Quinten Timber. Maandagavond meldde de KNVB dat Frenkie de Jong komende zomer niet afreist naar het EK in Duitsland. Timber werd al snel genoemd als potentiële vervanger, maar bondscoach Ronald Koeman zei na het gewonnen vriendschappelijke duel met IJsland (4-0) dat de middenvelder van Feyenoord niet fit is. Dat lijkt iets genuanceerder te liggen.

"Quinten Timber is fit overigens", zei Rondo-presentator Wytse van der Goot maandagavond. "Dat hebben wij net te horen gekregen van zijn management. Wij horen net via zijn management dat hij volop in training is nu en dat er al heel veel contact is geweest met Oranje de afgelopen dagen. Op korte termijn wordt daar uitsluitsel over gegeven."

Reactie Ziggo

brengt een dag later een nuance aan rondom de woorden van Van der Goot in een reactie aan. Over de fitheid van Timber wordt juist op korte termijn pas uitsluitsel gegeven. "Dat is significant anders en minder stevig dan nu op verschillende sites toegeschreven is aan het management van Timber, namelijk een citaat dat hij ‘volgens het management fit zou zijn.’ Dat is niet zo aan ons gezegd en ook niet op die manier door Wytse gesteld, dat citaat komt niet van het management van Quinten Timber en is ook niet op die manier door Wytse gesteld."

"Onze redactie heeft gisteravond en vandaag contact gehad met het management van Quinten Timber. Toevoeging van het management van Quinten vandaag is dat hij niet fit genoeg is geweest om opgeroepen te worden. Ziggo Sport betreurt eventuele verwarring", zo valt te lezen in de verklaring.

In een eerder door Ziggo geplaatste tweet stond overigens dat het management van Timber juist had verklaard dat de middenvelder fit zou zijn voor het aankomende EK. Die tweet is inmiddels verwijderd van X. In een nieuwe tweet valt te lezen dat het management van Timber aan Ziggo meldt dat de speler 'hard werkt aan zijn fitheid'.

Reactie management

Het management van Timber geeft dinsdag in een korte reactie aanaan dat het niet klopt dat de Feyenoorder weer helemaal fit is, zoals maandagavond inwerd beweerd en inmiddels dus is genuanceerd door de betaalzender.

De Jong, die al langere tijd kampt met een enkelblessure, heeft nog te veel last van zijn enkel om tijdens het prestigieuze eindtoernooi in actie te komen. Het is een hard gelag voor Koeman. De keuzeheer van Oranje riep als vervanger van Ian Maatsen op.

Quinten Timber was volgens de bondscoach geen optie. “Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat zal ik eerst intern communiceren. Timber? Nee, dat is Quinten Timber niet. Hij is niet fit en staat ook niet stand-by.” Ook voor Feyenoord-collega Mats Wieffer komt het EK te vroeg. “Nee, die is niet fit.”

Timber stond maandag inderdaad alweer op het trainingsveld bij Feyenoord. De enkelvoudig international van Oranje trotseerde de regen en werkte een individuele sessie af met Tim Janssen, een fysiotherapeut van de Rotterdamse club.

Dat Timber op de achtergrond hard werkt aan zijn revalidatie is geen geheim, daar hij maandagmiddag zelf een foto deelde vanaf trainingscomplex 1908.

De Telegraaf meldt ander verhaal

Aan het einde van de maandagochtend komt Mike Verweij namensmet een andere lezing. Volgens de Amsterdamse ochtendkrant heeft Koeman met Timber gebeld om te vragen of de Feyenoorder fit is, waarna de middenvelder zelf afwijzend geantwoord zou hebben.

