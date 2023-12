Vervanger Virgil van Dijk scoort zeer fraai; Dallinga bewijst waarde opnieuw

Liverpool heeft de poulefase van de Europa League afgesloten met een nederlaag. Het flink gewijzigde elftal van manager Jürgen Klopp, reeds zeker van overwintering in Europa, verloor met 2-1 op bezoek bij Union Sint-Gillis. Jarell Quansah, die Virgil van Dijk achterin verving, scoorde op zeer fraaie wijze voor Liverpool. Thijs Dalling was weer eens trefzeker voor het winnende Toulouse.

Bij Liverpool verving Cody Gakpo Mohamed Salah in de spitspositie. De Egyptische aanvaller ontbrak zelfs helemaal in de wedstrijdselectie, net als Van Dijk. Ryan Gravenberch en Darwin Núñez werden gebruikt als invallers. Er waren basisplaatsen voor onder andere Ibrahima Konaté, Quansah, die Van Dijk achterin verving, Harvey Elliott, Curtis Jones en Ben Doak.

Liverpool, dat een goed seizoen draait in de Premier League en tot de titelkandidaten mag worden gerekend, keek na 31 minuten spelen in het Lotto Park tegen een achterstand aan. Na een vlotte counter tikte Mohammed Amoura van dichtbij binnen: 1-0.

De B-keus van Liverpool poetste de achterstand snel weg. Jones wist uit een hoekschop Quansah te bereiken en de pas twintigjarige verdediger schoot van binnen de zestien kiezelhard raak. Een fraaie gelijkmaker, al keken de bezoekers uit Engeland alweer snel tegen een achterstand aan op Belgische bodem. Na weer een snelle aanval vond Cameron Puertas de linkerbenedenhoek: 2-1.

Klopp besloot om Gravenberch halverwege in te brengen, als vervanger van Wataru Endo. Na een uur spelen maakte ook Núñez ziin opwachting. Puertas leek kort daarvoor de 3-1 te maken, maar na een check van de VAR werd de goal geschrapt wegens buitenspel.

Liverpool probeerde tot het bittere eind om de achterstand weg te werken. Ver in blessuretijd werden inzetten van Elliott en Gakpo op tijd geblokt door de resolute defensie van Union, dat stand hield en dankzij de 2-1 overwinning op Liverpool de tussenronde van de Conference League heeft bereikt. The Reds gaan als groepswinnaar verder in de Europa League.

LASK Linz - Toulouse 1-2

Dallinga opende de score namens Toulouse in de 53ste minuut. De neo-international van Oranje trof doel van binnen het strafschopgebied: 0-1. LASK toonde veerkracht en kwam al snel op gelijke hoogte via een rake kopbal van Marin Ljubicic. Gabriel Suazo kroonde zich in de 82ste minuut tot matchwinner van Toulouse, dat samen met Liverpool overwintert in de Europa League.

Toulouse FC komt op voorsprong via wie anders dan Thijs Dallinga! ??#asktfc — ESPN NL (@ESPNnl) December 14, 2023

