Vertrouwen in basisplaats in Nederlands elftal: ‘Hoef me niet meer te bewijzen’

Matthijs de Ligt denkt dat hij een aardige kans maakt op een basisplaats tijdens het EK, zo vertelt hij in gesprek met NU.nl. De 24-jarige mandekker van Bayern München kende een zware eerste seizoenshelft bij der Rekordmeister, maar wil zijn goede spel van de laatste periode meenemen naar het Nederlands elftal om vanuit een underdog-positie ‘iets moois’ te bereiken in Duitsland.

De Ligt kampte dit seizoen met onder meer een kuit- en knieblessure en moest daardoor in de eerste seizoenshelft meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De 44-voudig international kon na de winterstop, mits fit, doorgaans op een basisplaats rekenen onder Thomas Tuchel.

“Ik ben er nog nooit zo lang uit geweest. Dat was op persoonlijk vlak moeilijk, maar in de tweede seizoenshelft heb ik bijna elk duel in de basis gestaan en mijn waarde bewezen voor het team”, aldus De Ligt.

Zo stond de verdediger ook aan de aftrap in de tweede halve finale van de Champions League tegen Real Madrid (2-1 nederlaag) in het Santiago Bernabéu, waar hij in de absolute slotfase een hoofdrol pakte nadat zijn doelpunt wegens vermeend buitenspel werd afgekeurd. Dat moment ‘deed pijn’, vertelt de ex-Ajacied. “Voor mijn gevoel hadden we alles onder controle.”

“Een paar minuten voor tijd ging het helemaal mis. Dat doet meer zeer dan die niet toegekende goal”, doelt De Ligt op de twee late treffers van matchwinner Joselu. “Toen ik Real Madrid zaterdag zag winnen dacht ik: pfoe, daar hadden wij kunnen staan.”

EK met Oranje

De Ligt is fit, voelt zich goed en gaat de concurrentie met Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida aan voor het plekje rechts van Virgil van Dijk in het centrum van de defensie. “Ik denk dat de kansen op een basisplek best aardig zijn als je bij Bayern veel hebt gespeeld”, zegt de rechtspoot.

“Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik heb zeker in de Champions League dit seizoen laten zien wat ik kan en wat ik een team kan brengen”, vervolgt De Ligt, die zich opmaakt voor zijn derde grote eindtoernooi met Oranje. De ex-Ajacied was er tijdens het EK van 2021 en WK van 2022 ook bij.

“Ik geloof dat we tegen niemand kansloos zijn, maar we ook van iedereen kunnen verliezen”, is De Ligt realistisch. “Op papier zijn we niet de beste ploeg. Wij moeten zorgen dat andere teams denken: pfoe, tegen dit Nederland speel ik liever niet. Zo’n team kunnen we worden, hoor.”

“We hebben veel spelers die in topcompetities uitkomen. Het gaat erom dat we het goede groepsgevoel creëren. De eerste wedstrijd wordt belangrijk. Als we die winnen, komt er iets los en kunnen we wat moois bereiken”, aldus De Ligt.

