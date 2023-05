Vertrekt Ronaldo nu definitief? Al-Nassr morst en kan landstitel vergeten

Al-Nassr en Cristiano Ronaldo grijpen naast de landstitel in Saudi-Arabië na het 1-1 gelijkspel van zaterdag tegen Al-Ettifaq. Het kampioenschap gaat definitief naar Al-Ittihad FC, dat met nog een speelronde te gaan op een voorsprong van vijf punten (69 om 64) heeft opgebouwd. Ronaldo werd in januari groots onthaald door Al-Nassr en zijn supporters, maar snel succes heeft dat dus niet opgeleverd voor de ambitieuze club.

Al-Ittihad had geen kampioensstress en boekte een regelmatige 0-3 overwinning op Al Feiha. Door de halve misstap van Al-Nassr is het kampioenschap dus een feit voor de koploper. Een tegenvaller voor Ronaldo, die de King's Cup, de nationale beker, onlangs zag worden gewonnen door Al-Hilal. De inmiddels 38-jarige aanvaller uit Portugal heeft zaterdag nog niet gereageerd op het mislopen van de Saudische landstitel. Het is afwachten of hij ondanks een tot 2025 lopende contract in Saudi-Arabië actief blijft. De laatste weken gaan diverse geruchten dat hij alweer wil vertrekken uit het land.

Ronaldo, die zaterdag niet tot scoren kwam en na 84 minuten werd gewisseld, was in zestien competitiewedstrijden voor Al-Nassr goed voor veertien doelpunten. Daarmee staat de Portugese vedette op de vijfde plaats van de topscorerslijst. Abderrazak Hamdallah voert het klassement aan met twintig treffers. De Marokkaan ruilde Al-Nassr vorig jaar overigens in voor Al-Ittihad en is naast de landstitel nu dus ook dicht bij de topscorerstitel.