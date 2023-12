Vertrekkend Ajax-talent Muzambo kan ook naar tweede Europese topcompetitie

Niet alleen Tottenham Hotspur heeft interesse in Ajax-talent Stanis Idumbo Muzambo, zo laat transfermarktexpert Fabrizio Romano weten via X. Volgens de Italiaanse journalist kan de achttienjarige middenvelder, die beschikt over een aflopend contract in Amsterdam, ook tekenen bij Sevilla. Zodoende kan Idumbo Muzambo kiezen tussen LaLiga en de Premier League.

Volgens Romano is het uitgesloten dat Idumbo Muzambo alsnog kiest voor een langer verblijf bij Ajax. De Belgisch jeugdinternational heeft meerdere aanbiedingen van de Nederlandse recordkampioen afgeslagen en mikt op een nieuw avontuur.

Die kans gaan Sevilla en Tottenham hem bieden middels een contractvoorstel. Idumbo Muzambo mag per 1 januari officieel met andere clubs in gesprek en kan dan alvast tekenen voor een overstap in de zomer van 2024. Ook sluit Romano niet uit dat Ajax ervoor kiest om Idumbo Muzambo te verkopen in de winterse transferperiode.

In dat laatste geval lijkt Tottenham de grootste kanshebber te zijn voor de handtekening van Idumbo Muzambo, daar Sevilla al langere tijd kampt met financiële problemen. Hoewel Idumbo Muzambo geen al te hoge transfersom zou kosten, moet de nummer 15 van LaLiga op iedere euro letten.

Vertrekwens

Voetbal International wist eerder te melden dat de Amsterdammers graag wilden verlengen met hun pupil, maar dat Idumbo Muzambo de boot afhield. De contractonderhandelingen werden daarom gestopt. Wat de reden voor het besluit van de aanvallende middenvelder is, is onbekend.

Idumbo Muzambo kwam in de zomer van 2021 transfervrij over uit de jeugd van KAA Gent. Sindsdien kwam hij uit voor verschillende jeugdelftallen van Ajax, alvorens hij begin dit jaar zijn debuut maakte in het profvoetbal namens Jong Ajax.

In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels wist Idumbo Muzambo drie keer het net te vinden. RSC Anderlecht lijkt afgehaakt in de strijd om het Belgische toptalent, daar Romano de nummer twee van de Jupiler Pro League in tegenstelling tot de vorige berichtgeving niet meer noemt.

