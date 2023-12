Raakt Ajax achttienjarig talent kwijt? ‘Eerste club meldt zich in Amsterdam’

Stanis Idumbo Muzambo staat in de belangstelling van Anderlecht, zo meldt Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport. Het Belgische talent uit de Ajax-opleiding beschikt in Amsterdam over een aflopend contract en kan dus transfervrij naar zijn thuisland vertrekken. Het is onbekend hoe Idumbo Muzambo zelf tegenover een vertrek bij Ajax staat.

Voetbal International wist eerder te melden dat de Amsterdammers graag wilden verlengen met hun pupil, maar dat Idumbo Muzambo de boot afhield. De contractonderhandelingen zijn daarom vooralsnog gestopt.

Anderlecht denkt daar nu dus van te kunnen profiteren. Door zijn in de zomer van 2024 aflopende contract mag Idumbo Muzambo vanaf komende januari in gesprek met andere clubs over een dienstverband.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De achttienjarige middenvelder kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van de jeugd van KAA Gent. Sindsdien kwam hij uit voor verscheidene jeugdelftallen van Ajax, alvorens hij begin dit jaar zijn debuut maakte in het profvoetbal namens Jong Ajax.

Inmiddels staat de wedstrijdenteller in de Keuken Kampioen Divisie op 21. Daarin wist Idumbo Muzambo twee keer het net te vinden. Dit seizoen speelde hij tot dusver negen wedstrijden namens de beloftenploeg, waarvan zes als basisspeler.

Idumbo Muzambo is niet het enige talent uit de Ajax-opleiding dat transfervrij kan vertrekken. Eerder werd al bekend dat Gabriel Misehouy in de belangstelling staat van Manchester City.

Ajax zou graag verlengen met de achttienjarige controleur, maar Misehouy wil zekerheid krijgen op een kans bij de eerste selectie. Ajax is vooralsnog niet bereid die belofte te maken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties