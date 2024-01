Ajax bereikt akkoord in Spanje over transfersom van 18-jarig talent

Ajax en Sevilla zijn op hoofdlijnen akkoord over de transfersom van Stanis Idumbo Muzambo, zo meldt De Telegraaf maandag op basis van enkele bronnen rondom de Spaanse club. Sevilla moet zelf nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met het Belgische talent van Ajax.

Fabrizio Romano maakte vorige week vrijdag al melding van de aanstaande overeenkomst. Het achttienjarige toptalent, dat over een aflopend contract beschikt in de hoofdstad, besloot vorige maand dat hij de Amsterdammers wil verlaten. Sevilla en Ajax naderden onlangs al een akkoord over de transfersom.

Volgens De Telegraaf ontvangt Ajax de gebruikelijke opleidingsvergoeding van circa driehonderdduizend euro voor Idumbo Muzambo. Dit bedrag kan door diverse bonussen nog met enkele tonnen oplopen. Daarnaast is bij doorverkoop van het talent een percentage van de transfersom bedongen.

Voetbal International wist eerder te melden dat de Amsterdammers graag wilden verlengen met hun pupil, maar dat Idumbo Muzambo de boot afhield. De contractonderhandelingen werden daarom gestopt.

Naast Sevilla waren ook Tottenham Hotspur, RSC Anderlecht en drie andere clubs nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Idumbo Muzambo. The Spurs leken de grootste kanshebber op de handtekening van de Belgische jeugdinternational, maar lopen hem dus alsnog mis.

De middenvelder kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van de jeugd van KAA Gent. Sindsdien kwam hij uit voor verschillende jeugdelftallen van de Amsterdammers, alvorens hij begin 2023 zijn debuut maakte in het profvoetbal namens Jong Ajax.

In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels wist Idumbo Muzambo drie keer het net te vinden. De in Frankrijk geboren Belg is niet het enige talent uit de Ajax-opleiding dat transfervrij kan vertrekken. Eerder werd al bekend dat Gabriel Misehouy in de belangstelling staat van Manchester City.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

