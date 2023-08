Vertrek van Van de Beek bij United lijkt nabij na serieuze toenadering

Woensdag, 2 augustus 2023 om 10:33 • Lars Capiau • Laatste update: 10:59

Real Sociedad en Manchester United zijn in gesprek over een transfer van Donny van de Beek, meldt Fabrizio Romano. Nadat vorige week de persoonlijke gesprekken al van start waren gegaan, heeft de club uit San Sebastián zich nu ook gemeld in Manchester. De clubs zijn nu in gesprek over de vormgeving van de transfer.

Daarbij benadrukt Romano dat de clubleiding van Manchester United de touwtjes in handen heeft. Of het om een huurtransfer of permanente overgang gaat is vooralsnog niet duidelijk. Hoewel Donny van de Beek een goede indruk maakte in de voorbereiding met een doelpunt tegen Olympique Lyon en twee assists tegen Borussia Dortmund, zou de Nederlander op de nominatie staan om te vertrekken.

EXCL: Real Sociedad have approached Manchester United today for Donny van de Beek. First formal contact between the clubs after initial talks player side last week ?????? #MUFC Clubs now discussing formula and terms of the deal. It will depend on conditions decided by United. pic.twitter.com/J4uRUs2gOE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

Hij en Fred zouden namelijk ruimte moeten maken voor Sofyan Amrabat. Voor Fred geldt dat the Mancunians een aanbieding van Fulham hebben gehad en dat de clubleiding daarnaast in afwachting is van een verbeterd bod van Galatasaray. Amrabat zou wel oren hebben naar een transfer naar Engeland. Volgens Romano heeft United nog geen bod uitgebracht op de middenvelder, maar is het wel in gesprek met de Marokkaans international. "Ik weet nog niet of ik vertrek, misschien blijf ik wel bij Fiorentina", zei de middenvelder zelf na afloop van het met 4-0 gewonnen oefenduel met US Grosseto FC.

Bij Sociedad moet Van de Beek het gat op het middenveld opvullen dat de gestopte David Silva heeft achtergelaten. De Spaanse club is daarom bovengemiddeld geïnteresseerd in de Nederlander. Waar Van de Beek zich graag zou willen bewijzen in Manchester, is de negentienvoudig international ook realistisch over zijn toekomstperspectief. "Het is lastig te zeggen waar mijn toekomst ligt", liet Van de Beek al optekenen. "Dit waren mijn eerste speelminuten na enkele weken getraind te hebben, dus doe ik mijn uiterste best om mij te bewijzen. Er valt moeilijk iets te zeggen over mijn toekomst. In het voetbal is alles mogelijk, zeker met mij, dus we zullen wel zien wat er gaat gebeuren."