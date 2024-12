Vertrek van topspeler? 'Feyenoord heeft beloofd mee te werken als een club zich meldt'

Het is goed mogelijk dat Dávid Hancko bezig is aan zijn laatste weken in Rotterdam-Zuid. De topverdediger van Feyenoord geniet naar verluidt interesse van het defensieve versterking zoekende Juventus en volgens ESPN-verslaggever Sinclair Bischop zijn er afspraken gemaakt tussen Hancko en zijn huidige werkgever.

Bischop, die vanuit een eerdere functie bij RTV Rijnmond over een uitstekend netwerk in Rotterdam beschikt, doet zijn verhaal in de podcast Tekengeld van Yordi Yamali en ESPN. De interesse van la Vecchia Signora is niet nieuw, eventuele afgesproken medewerking van Feyenoord zou dat wel zijn.

"Er wordt weer aan Hancko getrokken", weet de journalist. "Juventus heeft een zware blessure achterin en het gerucht gaat dat zij zich deze winter gaan melden."

"We weten allemaal dat Hancko laatst zelf in een interview heeft aangegeven dat hij toch wel teleurgesteld was dat die deal met Atlético Madrid niet doorging, waarvan hij wel heeft begrepen dat Feyenoord niet meewerkte omdat Atlético een veel en veel te laag bod deed", refereert Bischop aan de Spaanse interesse van afgelopen transferzomer.

"Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, en die signalen hoor je ook wel, dat er met Hancko is afgesproken dat Feyenoord wel mee wil werken als er een club komt, omdat hij zelf ook gewoon die stap wil maken. Een speler die eigenlijk, met alle respect voor Feyenoord, te goed is voor de club, in die ontwikkeling is, en al eind twintig (27 jaar oud, red.) is..."

"Feyenoord gaat meedenken, áls het juiste bedrag op tafel komt. Met andere woorden: mocht Juventus in de winter komen, dan is Hancko vertrokken", verzekert Bischop, die het niet kan laten een slag om de arm te houden.

"Al zei Brian Priske afgelopen week op de persconferentie dat hij wel verwacht dat Hancko blijft. Maar je weet hoe gek de markt is. Als Juventus met een bedrag komt, zou het zomaar kunnen dat Feyenoord hem moet gaan missen."