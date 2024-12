Vertrek van Marcus Rashford bij Manchester United lijkt nog waarschijnlijker na uitspraken in interview

Het lijkt erop dat Marcus Rashford niet lang meer het shirt van Manchester United zal dragen. The Guardian meldde dinsdag al dat de club in januari afscheid wil nemen van de 27-jarige aanvaller, en nu heeft Rashford in een interview ook aangegeven klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging.

In gesprek met journalist Henry Winter liet Rashford zich dinsdag uit over zijn toekomst. “Ik denk persoonlijk dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging, en een volgende stap. En als ik uiteindelijk vertrek, zal ik geen wrok koesteren.”

“Je zult me nooit iets negatiefs horen zeggen over Manchester United. Dat is de persoon die ik ben. Als ik weet dat een situatie slecht is, ga ik het niet nog slechter maken. Ik heb gezien hoe andere spelers in het verleden zijn vertrokken, en zo wil ik niet zijn. Ik blijf in m’n hart altijd een Red.”

Dinsdag schreef Jamie Jackson in een analyse namens The Guardian dat Manchester United al in januari afscheid zou willen nemen van Rashford. “Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien waarom. Het visitekaartje van aanvallers zijn doelpunten en assists. De cijfers van Rashford, met uitzondering van twee seizoenen, zijn teleurstellend. Hem van de hand doen is een beslissing die eerder had kunnen worden genomen”, concludeert Jackson.

Ondertussen zou mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe al langere tijd zijn vraagtekens plaatsen bij de inzet van Rashford. Meerdere incidenten buiten het veld hebben gezorgd voor behoorlijk wat ergernissen.

Het salaris van Rashford kan nog wel een struikelblok vormen in de zoektocht naar geïnteresseerde clubs. De Engelsman zette vorig jaar zijn handtekening onder een vorstelijk contract tot medio 2028. In Manchester strijkt Rashford daardoor zo’n 400.000 euro per week op.

De in Manchester geboren Rashford is al bijna negen jaar onderdeel van de hoofdmacht op Old Trafford. Inmiddels staat de teller op liefst 426 officiële wedstrijden namens zijn jeugdliefde, waarin Rashford goed was voor 138 doelpunten en 64 assists.