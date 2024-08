Vertrek Carlos Forbs bij Ajax lijkt nabij: Wolves is concreet geïnteresseerd

Wolverhampton Wanderers is concreet geïnteresseerd in Carlos Forbs, zo schrijft Tim van Duijn zaterdagmiddag namens Voetbal International. "Vertrek bij Ajax is een zeer serieuze optie", aldus de journalist.

Zelf zou de Portugese vleugelaanvaller wel oren hebben naar een terugkeer naar Engeland. Ajax ontving nog geen concreet bod vanuit Wolverhampton, maar zal deze spoedig ontvangen, zo is de verwachting.

"Zeker voor Ajax is wel dat als Forbs gaat, dat niet voor een habbekrats mag zijn", schrijft Van Duijn. De Amsterdammers betaalden vorige zomer 14 miljoen euro om Forbs over te nemen van Manchester City, een bedrag dat door bonussen nog op kon lopen tot negentien miljoen euro.

"Een persoonlijk akkoord zal geen probleem opleveren", schrijft de clubwatcher van VI. Hoewel Forbs het vertrouwen geniet van de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli, denkt hij zelf beter te kunnen aarden in Engeland. In het beloftenelftal van Manchester City overlegde de pijlsnelle flankspeler al uitstekende statistieken.

Bovendien kan de Portugees een 'beduidend hoger' salaris verdienen bij Wolves, dat na het vertrek van Pedro Neto - die zo'n 63 miljoen euro opleverde - naarstig op zoek is naar een nieuwe linksvoor. Forbs moet dat gat op die plek dus invullen.

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Premier League Wolverhampton Wanderers WOL 2024-08-25T13:00:00.000Z 15:00 Chelsea CHE

Met het geld dat Forbs op gaat leveren kan Ajax de selectie verder versterken. De hoofdstedelingen hopen nog altijd op de komst van Wout Weghorst, terwijl ook Daniele Rugani en Sergi Roberto hoog op het verlanglijstje staan van technisch directeur Alex Kroes.

Forbs was één van de twaalf aankopen die de vertrokken Sven Mislintat deed bij Ajax. Mislintat is inmiddels overigens werkzaam bij Borussia Dortmund.