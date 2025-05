Vertrek bij Feyenoord lijkt zeker: interesse uit meerdere landen

De kans is groot dat Ramiz Zerrouki vertrekt bij Feyenoord, zo meldt Voetbal International dinsdag. Volgens de berichtgeving is er interesse uit verschillende landen voor de middenvelder en bovendien lijkt Luciano Valente de overstap van FC Groningen te maken naar De Kuip.

In een analyse over de personele situatie neemt journalist Martijn Krabbendam de beweegredenen achter het binnenhalen van Valente door. Hoewel er intern enige twijfel was over het overnemen van de aanvallende middenvelder, lijkt hij toch te gaan komen.

De twijfel was er overigens niet vanwege de kwaliteiten van Valente, maar door het grote aantal middenvelders in de selectie van Feyenoord. Toen bekend werd dat Zerrouki zou gaan vertrekken, konden de Rotterdammers meer prioriteit geven aan het binnenhengelen van de offensieve middenvelder van FC Groningen.

Volgens VI was er in de winterse transferperiode interesse vanuit Frankrijk voor Zerrouki, en daar is nu belangstelling uit Spanje bijgekomen. Krabbendam zegt dat een Spaanse club zich al gemeld heeft in De Kuip en dat een vertrek van Zerrouki deze zomer bijna zeker lijkt.

De Algerijns international kwam in totaal tot 65 officiële optredens voor Feyenoord. In 2023 maake de middenvelder voor een bedrag van circa 7,5 miljoen euro de overstap van FC Twente.

Verder bestaat de kans dat Antoni Milambo ook ruimte maakt in de selectie met een vertrek naar het buitenland. Onder meer Brentford zou de middenvelder op het wensenlijstje hebben staan. Gjivai Zechiël kan bovendien nog verhuurd worden en het is nog niet helemaal zeker dat Quinten Timber nog een jaar bij Feyenoord blijft.

Toch lijkt het komend seizoen druk te worden op het middenveld bij de Rotterdammers. Voor drie posities kan Van Persie, naast de bovengenoemde namen, nog beschikken over Hwang In-beom, Jakub Moder, Mohamed Targhalline, Calvin Stengs en de onlangs aangetrokken Sem Steijn.