Vertrek bestuursraad Ajax haalt niets uit: Van Halst en co tóch beloond

Donderdag, 25 mei 2023 om 23:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:21

Dat de bestuursraad van Ajax zijn vertrek heeft aangekondigd, heeft geen invloed op de beslissing om de raad van commissarissen (rvc) te gaan vergoeden. Dat schrijft Het Parool donderdagavond. Ingewijden binnen Ajax bevestigen aan de Amsterdamse krant dat 'het beloningsbesluit' vrijdag op een aandeelhoudersvergadering bekrachtigd zal gaan worden. Onder anderen Jan van Halst kan zo komend jaar 50.000 euro tegemoet zien.

Woensdagavond laat werd bekend dat de volledige bestuursraad van Ajax uiterlijk per 1 september zal opstappen. De leden van het machtigste orgaan binnen Ajax (voorzitter Frank Eijken, Wendy Nagel, Sander Mallie en Marc Stuut) gaven op de algemene ledenvergadering aan te weinig vertrouwen te voelen en daarom hun taken neer te willen leggen. Die vertrouwensbreuk ontstond vooral toen het veelbesproken beloningsbesluit werd genomen. Onder meer rvc-voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Van Halst zouden daardoor zo'n 50.000 euro op jaarbasis gaan opstrijken.

Het beloningbesluit zorgde bij Ajax intern voor veel verzet, ook binnen de bestuurskamer. Bestuursraadleden Ruud Haarms en Mike Harman besloten daardoor al in een eerder stadium op te stappen. Nu ook hun ex-collega's van hun taken afzien, betekent dat niet het beloningsbesluit wordt teruggedraaid. Volgens Eijken vormt vrijdag alleen een formele bekrachtiging en is het besluit in principe al genomen.

Het Parool spreekt wel van iets andere bedragen dan voorheen door de media werden genoemd. De 'reguliere' commissarissen zullen 25.000 euro op jaarbasis gaan opstrijken, waaraan bij president-commissaris Eringa nog zo'n 10.000 euro wordt toegevoegd. Van Halst wordt grootverdiener in de rvc met een totaalsalaris van 45.000 euro.