Verrassende wending lonkt in transfersoap Ajax-target Raúl Moro

Een transfer naar Ajax deze winter kan voor Raúl Moro toch niet helemaal uitgesloten worden. Volgens De Telegraaf valt de blessure van de Spaanse buitenspeler mee en staat technische eindverantwoordelijke Alex Kroes voor een keuze.

In eerste instantie werd gedacht dat Moro, die per brancard het veld verliet tijdens de nederlaag van zijn Real Valladolid tegen Espanyol (2-1), twee tot drie maanden aan de kant zou staan met een gebroken sleutelbeen.

Inmiddels kan gesproken worden van een kleine opening. "Het herstel zou in tegenstelling tot eerdere berichten 'slechts' vijf weken duren."

Een transfer naar Ajax is daardoor niet volledig van de baan. "Kroes moet kiezen tussen Moro of een alternatief."

De Amsterdammers zien in Moro, indien speelklaar, een welkome versterking voor de positie links voorin. In de huidige selectie van Francesco Farioli geldt Mika Godts als enige optie op die plek.

De mogelijke Ajax-transfer van Moro is er een van de lange adem. Kroes is al tijden in gesprek met Valladolid.

De Spaanse degradatiekandidaat verlangt naar verluidt een bedrag van rond de tien miljoen euro. Ajax moet ieder dubbeltje drie keer omdraaien en wil niet verder gaan dan zeven miljoen euro.