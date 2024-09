Vermoedelijke XI’s Manchester United - Liverpool: maar liefst 4 Nederlanders aan aftrap verwacht

Zondagmiddag staat de kraker tussen Manchester United en Liverpool op het programma. Erik ten Hag tegen Arne Slot. The Red Devils versus the Reds. Er worden veel Nederlanders aan de aftrap verwacht op Old Trafford, waar om 17:00 uur afgetrapt wordt. Het duel is te zien op Viaplay.

Bij Manchester United staat de druk er flink op na de 2-1 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion. Om niet direct een gevoelige tik op te lopen in de strijd om een plek bij de top vier moet er eigenlijk gewonnen worden.

Ten Hag moet het op Old Trafford stellen zonder Mason Mount. De creatieveling, tegen Brighton nog basisklant, heeft een spierblessure opgelopen. Rasmus Højlund is ook nog altijd niet fit, net als Tyrell Malacia, Luke Shaw, Leny Yoro en Victor Lindelöf. Aankoop Manuel Ugarte is nog niet speelgerechtigd.

André Onana verdedigt het doel van Manchester United, maar de grote vraag is voor wie Ten Hag kiest als partner van Lisandro Martínez in het centrum van de verdediging. Matthijs de Ligt lijkt klaar voor een basisplaats na twee invalbeurten en meerdere Britse media verwachten hem dan ook aan de aftrap. Het zou betekenen dat Harry Maguire op de bank terechtkomt.

Noussair Mazraoui start aan de rechterkant van de defensie, terwijl Diogo Dalot op links te bewonderen zal zijn. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Casemiro en Kobbie Mainoo als controleurs. Door het wegvallen van Mount is het de verwachting dat Bruno Fernandes een linie naar achteren schuift en op 10 terechtkomt.

Door het terugzakken van Fernandes en de afwezigheid van Højlund wijst alles erop dat Joshua Zirkzee zich mag opmaken voor zijn eerste basisplaats als Red Devil. Zo kan Marcus Rashford bovendien zijn plek op links behouden. Wie er aan de rechterkant start, valt nog te bezien. Zowel Amad Diallo als Alejandro Garnacho maakte een goede indruk tegen Brighton. De keuze lijkt toch te vallen op Garnacho.

Liverpool

Slot is uitstekend begonnen aan zijn tijdperk als manager van Liverpool. Met zeges op Ipswich Town (0-2) en Brentford (2-0) hebben the Reds de volle buit uit twee duels weten te pakken. Manchester United-uit is echter andere koek.

Slot kan over een vrijwel fitte selectie beschikken. Alleen Curtis Jones moet wegens blessureleed verstek laten gaan, maar verder is Liverpool fit afgereisd naar Manchester. Aanwinst Federico Chiesa is op tijd ingeschreven om erbij te kunnen zijn, maar Slot liet al doorschemeren dat de kans klein is dat hij een rol gaat spelen.

“Hij traint vandaag met ons mee”, liet Slot vrijdag optekenen, “maar de kans is groter dat hij niet in de selectie zit dan wel. Als er in de komende twee dagen blessuregevallen bijkomen, dan moeten we misschien een beroep op hem doen.” Van nieuwe blessuregevallen is sinds de presentatie van Chiesa, voor zover bekend, geen sprake.

Er worden geen wijzigingen in de opstelling van Slot verwacht ten opzichte van de thuiszege op Brentford. Dat houdt in dat Alisson Becker het doel verdedigt en dat de verdediging bestaat uit Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk en Andrew Robertson.

Ryan Gravenberch heeft onder Slot een basisplaats veroverd en de Oranje-international lijkt ook gewoon op Old Trafford te starten. In dat geval vormt hij het middenveld met Alexis Mac Allister en nummer 10 Dominik Szoboszlai.

Met Mohamed Salah (rechts) en Luis Díaz (links) op de flanken zijn de vleugelaanvallers wel bekend. Diogo Jota mag het andermaal laten zien als valse spits. Onder meer Cody Gakpo en Darwin Núñez moeten genoegen nemen met een reserverol.

Vermoedelijke opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Díaz; Jota.