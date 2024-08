Vermoedelijke XI PSV: Peter Bosz kan mogelijk opnieuw niet beschikken over sleutelspelers

Peter Bosz heeft misschien wel zijn onrustigste weken achter de rug als trainer van PSV, maar ondanks de transferwensen en blessuregevallen in zijn selectie zijn de Eindhovenaren nog altijd foutloos in de Eredivisie. Zondagmiddag wacht de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Welke elf stuurt Bosz het veld op? Het duel begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

De komst van Rick Karsdorp en Adamo Nagalo naar PSV is zo goed als rond en daarmee kan Bosz zich verheugen op in ieder geval twee gewenste defensieve versterkingen. Daarnaast lijkt het erop dat sterkhouders Olivier Boscagli en Walter Benítez, die graag een nieuw avontuur aangaan, in ieder geval tot de winterstop in het Philips Stadion actief zullen blijven.

De laatste weken heeft Bosz wegens blessureleed nooit over een volledig fitte selectie kunnen beschikken, al stroomt de ziekenboeg langzamerhand leeg. "Mauro Júnior en Ismael Saibari hebben weer meegetraind, maar zij zijn er nog niet bij”, liet Bosz vrijdag weten op de persconferentie.

“Jerdy Schouten en Johan Bakayoko zijn nog een vraagteken. Daarnaast heb ik besloten om Noa Lang een wedstrijd te sparen. We zijn voorzichtig met hem.” Lang lag er vorig seizoen maandenlang uit met een hamstringblessure. “Hij heeft tot nu toe alles gespeeld en vorige week enorm veel moeten sprinten. Dit is een goed moment.”

Benítez en Boscagli, die ondanks hun transferwens de afgelopen weken ‘gewoon’ speelden, staan ook tegen Go Ahead in de basis. Boscagli vormt het hart van de verdediging met Ryan Flamingo, terwijl de backposities bekleed worden door Richard Ledezma (rechts) en Fredrik Oppegård (links). Het Eindhovens Dagblad weet dat Oppegård deze week fysieke klachten had en zou nog afgelost kunnen worden door Matteo Dams.

Aangezien Bakayoko en Schouten nog een vraagteken zijn, ligt het voor de hand dat zij niet zullen starten tegen Go Ahead. Het tweetal ontbrak vorige week ook al in de uitwedstrijd tegen Almere City (1-7 winst). Schouten werd toen vervangen door Guus Til, die zich ook zondag lijkt op te mogen maken voor een basisplaats. Het middenveld wordt gecompleteerd door Joey Veerman en Malik Tillman.

Bakayoko werd in Almere vervangen door Hirving Lozano, die alweer op drie Eredivisie-treffers staat dit seizoen. De Mexicaan wordt andermaal aan de aftrap verwacht. Luuk de Jong is een zekerheidje in de spits, terwijl Couhaib Driouech, in Almere goed voor een treffer en een assist, de aangewezen vervanger van Lang is.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Til, Veerman, Tillman; Lozano, De Jong, Driouech.