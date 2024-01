Vermoedelijke XI PSV: Bosz kiest voor ‘bekerkeeper’; smaakmaker terug op de bank

De verwachting is dat Peter Bosz woensdagavond een sterk elftal de wei in gaat sturen voor het TOTO KNVB Bekerduel met FC Twente. De oefenmeester lijkt ten opzichte van de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior (3-1) één wijziging door te gaan voeren, terwijl Hirving Lozano vermoedelijk voor het eerst sinds zijn blessure bij de selectie zit. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN.

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente is een inhaalduel. Oorspronkelijk zouden de twee ploegen op 21 december tegen elkaar in actie komen, maar destijds werd de wedstrijd afgelast wegens hevige regenval.

Bosz kiest er naar verwachting voor om Joël Drommel op te stellen op doel. De 27-jarige keeper, die in 2021 werd overgenomen van de tegenstander van woensdagavond, is in Eindhoven tweede keus onder de lat, maar komt in het bekertoernooi veelal in actie namens PSV.

Los van de positie van de doelman worden er geen wijzigingen in de opstelling van PSV verwacht. Dat betekent dat PSV wederom aantreedt met een defensieve linie bestaande uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest.

Op het middenveld ziet Bosz eveneens geen reden om te wisselen en daar starten naar alle waarschijnlijkheid Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til als basisspelers. Voorin verschijnen Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Malik Tillman aan de aftrap.

Lozano keert, indien hij de laatste testen goed doorkomt, terug in de selectie van PSV. De Mexicaanse buitenspeler kwam sinds eind november vorig jaar niet in actie door een blessure, maar lijkt fit genoeg om woensdag minuten te maken. Lozano start in ieder geval niet in de basis.

Noa Lang maakte tegen Excelsior zijn rentree. De van Club Brugge overgenomen aanvaller stond eveneens sinds november aan de kant met een blessure, maar keerde reeds terug bij de Eindhovense koploper. Ook Lang start waarschijnlijk nog niet in de basis.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Bruns, Smal; Kjølø, Eiting, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap.

