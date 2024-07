Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Oostenrijk: Koeman hint op sterkst mogelijke elftal

Ronald Koeman lijkt dinsdag niets te wijzigen in de opstelling van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Zo verklaarde de bondscoach op de afsluitende persconferentie dat Memphis Depay, die nog geen overtuigend EK achter de rug heeft, gewoon zal spelen in de laatste groepswedstrijd. De wedstrijd in Berlijn begint dinsdag om 18:00 uur en is te zien op NPO 1.

Koeman kreeg op de persconferentie de vraag hoe hij omgaat met de wisselspelers. Daarbij hintte hij al dat er geen wijzigingen zullen plaatsvinden. "Ook spelers die op de bank zitten krijgen aandacht. Ik vind dat je als hoofdcoach daar ook energie in moet stoppen. Je wil dat ze alsnog maximaal trainen voor als je een beroep op ze doet."

Bart Verbruggen is na zijn glansrollen tegen zowel Polen (1-2) als Frankrijk (0-0) de onomstreden doelman van het Nederlands elftal. Achterin heeft Koeman in principe ook geen reden om wijzigingen door te voeren. Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké zijn de aangewezen verdedigers.

Jerdy Schouten pakte tegen Frankrijk een gele kaart, waardoor hij bij een volgende gele kaart de achtste finale moet missen. De PSV’er lijkt desondanks gewoon te spelen, ook omdat hij in balbezit een uitstekende indruk maakt in het elftal van Koeman. Tijjani Reijnders en nummer 10 Xavi Simons mogen zich eveneens opmaken voor een basisplaats. Joey Veerman, die waarschijnlijk genoegen moet nemen met een reserverol, staat ook op scherp.

Memphis krijgt dus andermaal het vertrouwen van Koeman, ondanks dat de spits tegen Frankrijk een uiterst matige prestatie op de mat legde. Zo kreeg hij van Voetbalzone een 3 voor zijn optreden en was hij veruit de meest besproken speler op de persconferentie.

"Depay speelt morgen", verklapte Koeman, die het fysiek verantwoord vindt om de blessuregevoelige Memphis, die niet lang geleden nog in de lappenmand zat, te laten starten. "Hij kan gewoon 90 minuten spelen en is daar fysiek klaar voor. Dat hij twee keer gewisseld is, zegt daar niets over. We hadden tegen Polen en Frankrijk op het einde net wat anders nodig."

“In de wedstrijd tegen Polen vond ik dat we het net iets anders moesten doen met het inbrengen van Wout Weghorst en dat gold ook voor Frankrijk. Maar hij is niet voor niets een speler die bijna topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is.”

Joshua Zirkzee ontbrak zondag op de training wegens ziekte. Het gaat echter de goede kant op met de spits van Bologna. “Het gaat inmiddels beter met hem. Gisteren (zondag, red.) was het niet goed, hij had lichte koorts en heeft ook niet getraind. Net zoals vanochtend overigens. Hij is nu in het hotel, we kijken morgen (dinsdag, red.) of hij erbij kan zijn.”

Koeman heeft een duidelijk doel gesteld voor de wedstrijd tegen Oostenrijk: winnen. "We proberen gewoon eerste te worden in de groep. Dat is wat we willen. Het wordt een zware wedstrijd, omdat Oostenrijk zeker niet te onderschatten is. We zullen heel goed en geconcentreerd in ons balbezit moeten zijn."

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!