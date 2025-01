Vermoedelijke opstellingen PSV - AZ: Peter Bosz passeert twee grote namen

In de eerste speelronde na de winterstop staat er met PSV - AZ direct een Eredivisie-kraker op het programma. PSV-trainer Peter Bosz zal nog geen beroep doen op de kersverse aanwinst Esmir Bajraktarevic, maar ziet zijn ziekenboeg steeds leger raken. De wedstrijd in het Philips Stadion begint zaterdagavond om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Bosz maakte vrijdag op de persconferentie bekend dat Bajraktarevic zijn werkvergunning binnen heeft. De trainer vindt echter dat een plek in de wedstrijdselectie te vroeg komt. “Hij kan vandaag (vrijdag, red.) voor het eerst bij ons meetrainen en we bekijken hem nu voor het eerst op het veld. We denken dat hij er meer aan heeft om zaterdag te trainen bij Jong PSV”, werd Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Couhaib Driouech moet de wedstrijd tegen AZ missen en ook Sergiño Dest is er nog niet bij, maar de vleugelverdediger is hard op weg terug van zijn zware knieblessure. De Amerikaans international deed vrijdag ‘een heel klein deel’ van de training mee. “Dat is toch weer een klein mijlpaaltje”, weet Bosz.

Met het herstel van Adamo Nagalo gaat het ook goed. De Burkinees liep sinds zijn komst in de zomer met meerdere schouderblessures op en besloot onder het mes te gaan. “Hij zit ook nog niet bij de selectie tegen AZ, maar traint weer waarbij hij uit de duels blijft”, deelde Bosz over de centrumverdediger. Tot slot staat er nog een vraagteken achter de naam van de niet geheel fitte Rick Karsdorp.

Walter Benítez verdedigt ongetwijfeld het doel van PSV. Bosz zal vermoedelijk geen onnodige risico’s nemen met Karsdorp, waardoor Richard Ledezma als rechtsback zijn opwachting maakt. Mauro Júnior staat aan de linkerkant, terwijl het centrum gevormd wordt door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Bosz heeft in principe geen reden om wijzigingen door te voeren ten opzichte van de 3-0 zege op Feyenoord. Dat zou naast de ongewijzigde defensie betekenen dat Ismael Saibari, Malik Tillman en Jerdy Schouten het middenveld vormen. Joey Veerman moet het stellen met een reserverol.

Noa Lang start op de linksbuitenpositie, terwijl Ivan Perisic op rechts de nodige routine in het elftal brengt. De Kroaat krijgt net als tegen Feyenoord de voorkeur boven Johan Bakayoko. In de hiërarchie staat Luuk de Jong nog altijd boven Ricardo Pepi, al klopt de Amerikaanse goalgetter hard op de deur.

AZ

AZ-trainer Maarten Martens kan in Eindhoven geen beroep doen op Sem Westerveld en Ibrahim Sadiq, maar verder is iedereen beschikbaar. “Het is jammer dat Ibrahim Sadiq wat op zich laat wachten”, vertelde de oefenmeester bij NH Sport.

De bij vlagen ongrijpbare Sadiq begon uitstekend aan het seizoen, maar blessureleed heeft ervoor gezorgd dat hij sinds 6 oktober geen minuten meer heeft gemaakt. De Ghanees kampt met een listige blessure in de buurt van zijn buikspieren.

Westerveld heeft de laatste jaren amper gekeept door zware knieblessures, maar Martens had positief nieuws te melden. “Hij is weer ballen aan het vangen. Hij gaat de groepstraining weldra hervatten. Dus dat is heel mooi voor hem. Verder is iedereen fit, dus dat is positief.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Parrott, Van Bommel.