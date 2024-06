Vermoedelijke opstellingen Nederland - Frankrijk: vervangt Koeman zwakke schakels Simons en Veerman?

Het Nederlands elftal speelt vrijdag zijn tweede groepswedstrijd op het EK. Met de driepunter tegen Polen nog vers in het achterhoofd gaat Oranje proberen kwalificatie voor de achtste finale te bewerkstelligen. Bondscoach Ronald Koeman lijkt op het eerste oog geen wijzigingen door te voeren in zijn opstelling. Bij Frankrijk komt sterspeler Kylian Mbappé naar alle waarschijnlijkheid niet in actie. Het duel begint vrijdag om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen verdedigt het doel van Oranje. De goalie van Brighton & Hove Albion maakte een uitstekende indruk tegen Polen en had met meerdere cruciale reddingen een groot aandeel in de zege van Oranje (1-2). Met name in de slotfase, na de late treffer van Wout Weghorst, wist Verbruggen zich te onderscheiden.

Net als Verbruggen maakte ook de verdediging een goede indruk in de eerste groepswedstrijd. Het ligt dan ook niet voor de hand dat Koeman gaat sleutelen aan zijn achterhoede. Dat zou betekenen dat Denzel Dumfries andermaal de voorkeur krijgt boven Lutsharel Geertruida, en dat de rest van de verdediging bestaat uit Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Joey Veerman was een van de twee Oranje-spelers die van Voetbalzone een onvoldoende kreeg voor zijn optreden tegen Polen. De PSV'er moest het doen met een 5. De kans is echter klein dat Koeman de middenvelder al na één wedstrijd slachtoffert, mede omdat concurrenten Georginio Wijnaldum, die als invaller ook niet overtuigde tegen Polen, en Ryan Gravenberch niet op de nominatie staan om in de basiself te verschijnen.

Veerman vormt het middenveld met zijn PSV-maatje Jerdy Schouten, die met name in balbezit een sterke partij speelde tegen Polen. Tijjani Reijnders had vaak een aandeel in het aanvalsspel van Oranje en is dan ook zo goed als verzekerd van zijn basisplaats als aanvallende middenvelder.

Naast Veerman was Xavi Simons de andere Oranje-international die niet overtuigde tegen Polen. De aanvaller van RB Leipzig kreeg net als Veerman een 5 van Voetbalzone. Desondanks lijkt het erop dat de aanvaller zijn basisplaats niet hoeft af te staan aan Jeremie Frimpong of Donyell Malen.

Koeman verklaarde na het duel met de Polen dat hij sinds de oefenwedstrijd tegen IJsland niet meer heeft getwijfeld aan zijn opstelling, waar na een minder optreden van Simons dan ook geen verandering in lijkt te komen. Memphis Depay is ondanks de heldenrol van Weghorst tegen Polen zeker van zijn plek in de spits, terwijl Cody Gakpo op linksbuiten gaat proberen zijn ijzersterke pot van zondag een vervolg te geven.

Frankrijk

Net als Oranje won ook Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd, tegen Oostenrijk (0-1). Zonder slag of stoot ging dat bepaald niet, daar het duel beslist werd door een eigen doelpunt van Maximilian Wöber. Frankrijk was Oranje de laatste jaren meerdere malen de baas engelden ook als één van de absolute topfavorieten voor de eindzege.

In de slotfase van de wedstrijd tegen Oostenrijk brak sterspeler Mbappé zijn neus na een botsing met Kevin Danso. Alhoewel Mbappé zelf nog geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn inzetbaarheid tegen Oranje, komt de wedstrijd van vrijdag volgens Franse media te vroeg voor de aanstaande Real Madrid-speler.

Naast Mbappé konden ook Theo Hernández, William Saliba en Dayot Upamecano woensdag niet meedoen aan de groepstraining, maar de verwachting is dat de drie verdedigers, in tegenstelling tot Mbappé, wel inzetbaar zijn.

Het ziet er dan ook naar uit dat bondscoach Didier Deschamps slechts één wijziging zal doorvoeren in zijn opstelling. Deschamps heeft met Randal Kolo Muani en Olivier Giroud twee alternatieven achter de hand voor Mbappé en de keuze lijkt te gaan vallen op Giroud, die in de punt van de voorhoede als aanspeelpunt moet fungeren tussen de vleugelaanvallers Marcus Thuram en Ousmane Dembélé.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Kanté, Griezmann, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Nederland - Frankrijk: Winst Nederland Gelijkspel Winst Frankrijk Stem Nederland - Frankrijk: Winst Nederland 39% Gelijkspel 31% Winst Frankrijk 30% Totaal aantal stemmen: 360 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties