Vermoedelijke opstellingen NEC - PSV: Bosz ziet spelers wegvallen en terugkeren

Na de memorabele Champions League-zege op Liverpool (3-2) richt PSV het vizier weer op de Eredivisie. De Eindhovenaren gaan zaterdagavond op bezoek bij NEC, waar trainer Peter Bosz het zonder de nodige spelers moet stellen, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg kreeg. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Donderdag kwam het slechte nieuws naar buiten dat Ricardo Pepi kampt met een zware knieblessure. Het ging woensdag mis, toen hij een pass wilde versturen op Ismael Saibari. "Heel vervelend natuurlijk, zowel voor hem als voor het team", sprak Bosz vrijdag. "We zijn hem lang kwijt, dat is wel duidelijk." Ook Malik Tillman ligt er nog langere tijd uit, met een enkelkwetsuur.

Sergiño Dest is juist hard op de weg terug van een zware knieblessure en traint deels met de groep mee. Bosz liet weten dat de verdediger 'enorme progressie' heeft geboekt, maar dat bijvoorbeeld de Champions League-wedstrijd tegen Juventus, op 11 februari, te vroeg komt.

Het goede nieuws is dat Noa Lang en Jerdy Schouten weer volledig inzetbaar lijken. Eerstgenoemde kwam wegens ziekte niet in actie tegen Liverpool, terwijl Schouten rust kreeg wegens een lichte blessure. De van een schouderblessure teruggekeerde Adamo Nagalo maakte tegen Liverpool zijn eerste speelminuten sinds eind oktober en is dus ook weer volledig inzetbaar.

Walter Benítez is de onbetwiste nummer één onder de lat en verschijnt ook in het Goffertstadion op het startformulier. Richard Ledezma (rechts) en Mauro Júnior (links) zijn de backs van dienst, terwijl het centrum gevormd wordt door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Jerdy Schouten keert terug op het middenveld, waar hij het blok vormt met Joey Veerman. Ismael Saibari start op 10 en neemt daar de plek van Guus Til in. Linksvoor krijgt Ivan Perisic de voorkeur boven de pas herstelde Lang. Luuk de Jong is de spits, Johan Bakayoko start op rechts.

NEC

Aan de kant van NEC zal er vermoedelijk één wijziging plaatsvinden ten opzichte van de 4-1 zege op Fortuna Sittard. Sontje Hansen is hersteld van ziekte en neemt de plek in van Kodai Sano, die er zeker nog enkele weken uitligt met een voetblessure.

Robin Roefs is ook inzetbaar, ondanks dat hij eerder deze week op de training last kreeg van zijn hand. "Het was verstandiger om hem niet te laten duiken, maar hij kan gewoon spelen tegen PSV", vertelde trainer Rogier Meijer tegenover De Gelderlander.

Vermoedelijke opstelling NEC: Roefs; Pereira, Sandler, Márquez, Verdonk; Proper, Van Crooij, Hoedemakers; Ouaissa, Ogawa, Hansen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.