Vermoedelijke opstellingen Juventus - PSV: Bosz denkt na over basisplaats voor Noa Lang

Voor PSV begint het Champions League-avontuur dinsdag met een prachtig, maar ook zwaar affiche tegen Juventus. Vooraf was het de grote vraag of Noa Lang kan starten. Trainer Peter Bosz bevestigde dat Lang kán beginnen, maar het is niet heel aannemelijk dat dat daadwerkelijk gebeurt. Het duel in Turijn begint om 18:45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Walter Benítez staat zoals gewoonlijk onder de lat bij PSV. Bosz hintte dat Jerdy Schouten een linie terug zou kunnen schuiven, om zo beter om te kunnen gaan met de druk die Juventus in staat is te produceren. Toch lijkt dat niet te gebeuren, daar de trainer dan in iedere linie wijzigingen moet doorvoeren. Het lijkt erop dat Ryan Flamingo met Olivier Boscagli het hart van de verdediging zal vormen, terwijl Richard Ledezma en Matteo Dams de backposities bekleden.

Doordat Schouten op het middenveld blijft staan, heeft Bosz in principe geen aanleiding om iets te veranderen aan die linie. Naast Schouten zien we Joey Veerman uiteraard ook op het middenveld terug. Guus Til mag het eveneens op het hoogste podium laten zien. De geboren Zambiaan zorgde afgelopen weekend tegen NEC (2-0) al na een kwartier voor de eindstand.

Tillman krijgt vooralsnog de voorkeur boven Lang, die op 24 augustus voor het laatst een wedstrijd begon, en moet spits Luuk de Jong van bruikbare voorzetten voorzien. Johan Bakayoko is de weinig verrassende rechtsbuiten in de opstelling van Bosz. Hirving Lozano, Sergiño Dest, Rick Karsdorp, Armando Obispo en Fredrik Oppegård zijn niet op het vliegtuig naar Turijn gestapt.

Met onder meer Dams, Flamingo en Ledezma heeft PSV enkele spelers in de selectie, en vermoedelijk ook basisopstelling, die nog geen Champions League-ervaring hebben opgedaan. Toch maakt Bosz zich daar geen zorgen over. “We gaan zien hoe die spelers zich staande houden. Maar ik heb er alle vertrouwen in."

Voor Schouten wordt het een bijzonder duel. De rechtspoot werd tussen september 2022 en mei 2023 bij Bologna getraind door de huidige trainer van Juventus: Thiago Motta. "Ik heb niet eens zo lang met hem gewerkt, maar hij was vroeger een goede speler op mijn positie, dus ik heb veel van hem kunnen leren. Hij heeft me echt wel beter gemaakt."

Juventus

Bij Juventus start Teun Koopmeiners op 10. Ex-Ajacieden Arkadiusz Milik en Francisco Conceição moeten door blessureleed toekijken. Verder verwachten Italiaanse media dat Khéphren Thuram centraal op het middenveld de voorkeur krijgt boven Douglas Luiz. Michele Di Gregorio, afgelopen weekend tegen Empoli (0-0) nog bankzitter, keert terug onder de lat.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico González, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.