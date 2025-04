Vermoedelijke opstellingen FC Utrecht - Ajax: Francesco Farioli maakt keuze tussen Mika Godts en Oliver Edvardsen

Mika Godts start zondag tegen FC Utrecht opnieuw in de basis bij Ajax, zo blijkt uit de vermoedelijke opstellingen van het Algemeen Dagblad. De jonge Belg krijgt wederom de voorkeur boven Oliver Edvardsen.

Ajax-trainer Francesco Farioli moet het in Utrecht doen zonder Remko Pasveer, Youri Baas en Youri Regeer. Owen Wijndal is een twijfelgeval voor het treffen in Stadion Galgenwaard.

Farioli gaat zijn basiself niet wijzigen ten opzichte van het uitduel met Willem II (1-2 winst) afgelopen zondag. Onder de lat staat Matheus. De defensie wordt gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Jordan Henderson, Davy Klaassen en Kenneth Taylor nemen plaats op het middenveld. Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Godts moeten voor de doelpunten zorgen. Edvardsen moet ook in Utrecht genoegen nemen met een plek op de bank.

Utrecht mist Niklas Vesterlund, Can Bozdogan en Zidane Iqbal. Ook de vermoedelijke opstelling van Ron Jans kent weinig verrassingen.

De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax begint zondag om 12.15 uur. Scheidsrechter Bas Nijhuis neemt de leiding over het beladen duel, dat live is te volgen via ESPN 3.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Aaronson, Engwanda; Rodríguez, Haller, Cathline.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.