Vermoedelijke opstelling PSV: spelers met vertrekwens 'gewoon' aan de aftrap

PSV-trainer Peter Bosz kampt met de nodige kopzorgen in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Almere City. Niet alleen willen de nodige belangrijke spelers voor het einde van de transferwindow vertrekken, ook moet Bosz dealen met nieuwe blessuregevallen. De wedstrijd in het Yanmar Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Dat Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion wil, is al enige tijd bekend. Daar komt bovenop dat Walter Benítez de stap naar Atlético Madrid ziet zitten. Reservedoelman Joël Drommel, de back-up van Benítez, wil Eindhoven eveneens verlaten. Blackburn Rovers heeft een huurperiode met optie tot koop voorgesteld.

Ook qua inkomende transfers wil het maar niet vlotten. Mika Faye koos voor Stade Rennes, terwijl er met Liverpool geen akkoord kon worden bereikt over de inmiddels naar Brentford vertrokken Sepp van den Berg. Ko Itakura is het volgende toptarget voor het hart van de defensie.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Bosz kan tegen Almere bovendien geen beroep doen op Johan Bakayoko en Jerdy Schouten. Dat heeft niets met transferperikelen te maken, al staat Schouten wel in de belangstelling van Paris Saint-Germain en Napoli. Beide sleutelspelers zijn niet fit uit de wedstrijd tegen Heracles Almelo gekomen.

Bosz meldde op de afsluitende persconferentie dat Benítez en Boscagli ondanks hun vertrekwens ‘gewoon’ zullen starten tegen Almere City. De rest van de defensie wordt naar alle waarschijnlijkheid gevormd door backs Richard Ledezma (rechts) en Fredrik Oppegård (links). Ryan Flamingo staat naast Boscagli.

Het wegvallen van Schouten is goed nieuws voor Guus Til, die kan rekenen op een basisplaats als aanvallende middenvelder. Joey Veerman en Malik Tillman steunen Til in zijn rug. Bosz blijft ondanks de afwezigheid van Schouten kalm. “Ik heb met Jerdy ook vaak in de verdediging gespeeld en toen moesten we het ook oplossen.”

Hirving Lozano is op rechtsbuiten de aangewezen vervanger van Bakayoko. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de punt van de aanval en hoopt op bruikbare ballen vanaf links van Noa Lang. Naast Schouten en Bakayoko zijn ook Mauro Júnior, Ismael Saibari, Armando Obispo en Sergiño Dest er wegens blessureleed niet bij in Almere.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Tillman, Til, Veerman; Lozano, De Jong, Lang.