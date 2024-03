Vermoedelijke opstelling PSV: Kiest Bosz tegen Feyenoord voor Babadi?

PSV-trainer Peter Bosz kan zondagmiddag in de topper tegen Feyenoord waarschijnlijk niet beschikken over Joey Veerman. De middenvelder kampt met een blessure en was de laatste dagen ook nog ziek. Omdat Ismael Saibari wegens een blessure sowieso niet van de partij is, verwacht het Algemeen Dagblad dat Isaac Babadi opnieuw aan de aftrap verschijnt.

Het ging deze week bij PSV vooral over Babadi, die het geduld van zijn club flink op de proef stelde met maandenlange, vruchteloze onderhandelingen over een nieuw contract. Zaterdag was het dan eindelijk zover. Babadi liet onder meer uitgerekend Feyenoord links liggen en tekende tot medio 2028 bij, waarmee een transfervrij vertrek aankomende zomer voorkomen werd.

De kans lijkt groot dat Babadi zondag tegen Feyenoord aan de aftrap staat. Het achttienjarige talent stond vorig weekend al in de basis tegen PEC Zwolle (1-7) en speelde de hele wedstrijd uit. Het was pas zijn eerste basisplaats sinds 19 augustus vorig jaar. Door de waarschijnlijke afwezigheid van Veerman en de zekere absentie van Saibari lijkt Babadi voor het tweede duel op rij aan de aftrap te staan.

Net als Babadi lijkt ook Malik Tillman te kunnen rekenen op een plek bij de eerste elf. Naast de veelzijdige Amerikaan verschijnt ook Jerdy Schouten op het middenveld. De controleur staat ook geregeld in de verdediging, maar gezien de toch al gemankeerde middelste linie van de Eindhovenaren is de verwachting dat Schouten op zijn natuurlijke positie zal spelen.

Dat betekent dan ook dat André Ramalho zijn plek in de verdediging behoudt. De 32-jarige Braziliaan vormt het hart van de verdediging met Olivier Boscagli. De backposities worden ingenomen door Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links), terwijl Walter Benítez de doelman is. Voorin evenmin verrassingen. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Flinke meevaller voor Bosz is de terugkeer van Guus Til in de selectie. De aanvallende middenvelder moest de laatste vijf wedstrijden van PSV laten schieten wegens een blessure en kan zondag zijn rentree maken. De al langer geblesseerde Noa Lang ontbreekt nog.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Tillman, Schouten, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lozano.

