Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet door blessures achterin flink sleutelen

Landskampioen PSV neemt het zondag in het Philips Stadion op tegen bekerwinnaar Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Trainer Peter Bosz moet daarbij door blessures vooral gaan sleutelen in zijn achterhoede. Dit is hoe Voetbalzone denkt dat PSV gaat spelen!

PSV kende geen vlekkeloze voorbereiding. Vorig weekend werd er weliswaar met 2-1 gewonnen in een oefenduel tegen Valencia, maar Bosz zag daarbij zowel Olivier Boscagli als Mauro Júnior geblesseerd uitvallen. Tijdens de persconferentie bevestigde Bosz dat beide spelers niet in actie kunnen komen tegen Feyenoord.

Ook Sergiño Dest kampt met een zware blessure en is de rest van dit kalenderjaar uitgeschakeld. Bovendien is Armando Obispo geblesseerd en heeft André Ramalho de club verlaten. Zodoende houdt Bosz weinig verdedigers over, waardoor hij zal moeten puzzelen in de opstelling.

Vermoedelijk zal Jerdy Schouten een linie terugschuiven en het centrum achterin vormen met nieuwe aanwinst Ryan Flamingo. Walter Benítez zal uiteraard het doel verdedigen namens de Eindhovenaren. Door de blessures van Dest en Mauro Júnior is er aan de linkerkant een basisplaats voor Fredrik Oppegård. Op rechts is Jordan Teze uiteraard de eerste keus.

Door het terugschuiven van Schouten is er op het middenveld van PSV een extra plek vrij, die zal worden ingevuld door Joey Veerman. De spelverdeler keerde vorige week terug van zijn vakantie en wordt gewoon weer in de basis verwacht. De overige plekken op het middenveld worden ingevuld door Ismail Saibari, die twee keer scoorde tegen Valencia, en Malik Tillman.

In de voorhoede heeft Bosz te maken met een twijfelgeval. Luuk de Jong trainde vrijdag wel mee, maar is ziek. De verwachting is dat hij in de basis start tegen Feyenoord, al heeft Bosz zijn definitieve beslissing nog niet gemaakt.

“Dat is de hele week al aan de gang. En daarom hebben we hem niet meegenomen, ik heb hem naar huis gestuurd. Dat hij niet nog in zijn auto zou stappen hierheen (KNVB Campus in Zeist, red.). Ik zei dat het beter was om naar bed te gaan, dus dat heeft hij gedaan. En we gaan kijken hoe dat gaat”, zo verklaarde Bosz op de persconferentie.

Op de flanken is er plaats voor Noa Lang en Johan Bakayoko. Nieuwe aanwinst Couhaib Driouech zal daarom op de bank beginnen. Ook Ricardo Pepi, die in de voorbereiding goed was voor een hattrick tegen FC Eindhoven (3-2 winst), zit op de reservebank. De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord begint zondagavond om 18:00 uur en is live te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Flamingo, Schouten, Oppegård; Veerman, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Afwezigen bij PSV: Sergiño Dest (kruisbandblessure), Olivier Boscagli (schouderblessure), Mauro Júnior (hamstringblessure), Armando Obispo (knieblessure).

