Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Duitsland: wie vervangt Van Dijk? Speelt Brobbey of Zirkzee? En wie is aanvoerder?

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de eerste interland zonder Virgil van Dijk in dertig wedstrijden. Ronald Koeman staat voor de lastige taak om zijn aanvoerder voor het eerst in zijn tweede termijn als bondscoach van Oranje te vervangen, maar lijkt zijn speelplan voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland wel klaar te hebben.

De laatste keer dat Van Dijk niet meespeelde bij Oranje was in juni 2022, toen Louis van Gaal de sterspeler van Liverpool rust gaf in de Nations League-wedstrijden tegen Wales (tweemaal) en Polen.

Sindsdien miste Van Dijk geen enkele wedstrijd van het Nederlands elftal. 29 keer stond de centrumverdediger in de basis, in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0) voorafgaand aan het EK viel hij in de eindfase in.

Koeman kan door de rode kaart van Van Dijk tegen Hongarije (1-1) voor het eerst deze termijn geen beroep doen op de steunpilaar. De verwachting is dat Mickey van de Ven links centraal achterin zal spelen, op de vaste plek van Van Dijk.

De verdediger van Tottenham Hotspur begon tegen de Hongaren als linksback, maar gaf in aanloop naar dat duel publiekelijk aan liever centraal te spelen. Door de afwezigheid van de geblesseerde Nathan Aké en de gestopte international Daley Blind lijkt de weg nu vrij voor Van de Ven op die plek. Voor het overige beschikt Koeman momenteel alleen over rechtsbenige centrumverdedigers.

De vraag die overblijft is wie dan de linksback van het Nederlands elftal wordt tegen Duitsland. Jorrel Hato lijkt daarvoor de aangewezen man. De linksachter van Ajax viel tegen Hongarije in de eindfase in, terwijl zijn concurrent Ian Maatsen op de bank bleef. Daarmee lijkt Hato een streepje voor te hebben. Maatsen heeft bovendien geen basisplaats bij zijn club Aston Villa, terwijl Hato die bij Ajax wel heeft.

De verwachting is daarnaast dat Brian Brobbey de kans krijgt als spits van Oranje. De aanvaller moest die plek tegen Hongarije laten aan Joshua Zirkzee, die geen onuitwisbare indruk achterliet. Brobbey speelde bovendien een maand geleden ijzersterk in de thuiswedstrijd tegen Duitsland (2-2), toen hij zijn directe tegenstander Jonathan Tah continu in de problemen bracht.

Voor het overige lijkt Koeman zo min mogelijk te willen veranderen aan zijn elftal. Op het middenveld zou de bondscoach kunnen kiezen voor Mats Wieffer, maar de middenvelder van Brighton & Hove Albion is pas net terug van een blessure en heeft nog niet al te veel minuten gemaakt. Ook Guus Til, die werd opgeroepen na diverse afmeldingen, lijkt niet in aanmerking te komen voor een basisplek.

Rechts voorin blijft Donyell Malen, die goed inviel tegen Hongarije, een reële optie voor Koeman. Normaal gesproken is Xavi Simons echter zijn eerste man op die positie.

De aanvoerder van het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal mist tegen Duitsland de drie aanvoerders die door Koeman zijn aangewezen: Van Dijk, Aké en Frenkie de Jong. De bondscoach heeft als regel dat in zo'n geval de speler met de meeste interlands de aanvoerdersband draagt. Normaal gesproken is Stefan de Vrij (71 interlands) de captain tegen Duitsland. Achter hem zitten Denzel Dumfries (61) en Matthijs de Ligt (48).

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders, Q. Timber; Simons, Brobbey, Gakpo.