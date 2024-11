Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Bosnië: Koeman laat De Vrij en Koopmeiners starten

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond zijn laatste wedstrijd in de poulefase van de Nations League. Oranje eindigt na de overtuigende zege op Hongarije vorige week (4-0) sowieso als tweede, dus zal er tegen Bosnië en Herzegovina geen sprake van spanning zijn. Bondscoach Ronald Koeman heeft aangegeven te zullen wijzigen in Zenica, waar dinsdag om 20:45 uur wordt afgetrapt. Het duel is live te zien op NPO 3.

Sterspelers Frenkie de Jong en Virgil van Dijk zijn bewust buiten de selectie gelaten door Koeman. “We zouden kijken wat het beste voor hem is", vertelde de bondscoach op de persconferentie over De Jong. "En het beste voor hem is om niet mee te reizen voor een invalbeurt in de tweede helft, maar terug te gaan naar zijn club waar hij zich kan voorbereiden door middel van trainingen en hopelijk het spelen van wedstrijden. Dat heeft hij nodig."

"Virgil had wat lichte klachten, die had hij vorige week al. Tot en met woensdag heeft hij apart getraind, en gezien het programma dat dat soort spelers moet afwerken, hij speelt altijd alles, hebben we besloten om ook hem terug naar zijn club te sturen", liet Koeman weten over aanvoerder Van Dijk.

Bovendien is niet iedereen fit. Zo is Quinten Timber nog altijd niet pijnvrij en is ook diens broer Jurriën niet okselfris. “Er zijn wat jongens met klachten. Dus we beslissen morgenvroeg. Er is een kans dat we gaan wijzigen. Alles wijzigen? Dat zeg ik niet, maar dat ligt ook aan hoe het met een aantal jongens is", liet Koeman optekenen.

De bondscoach verklapte dat Stefan de Vrij, die naast hem aanwezig was op de persconferentie, gaat starten. En ook Teun Koopmeiners, die als invaller tegen Hongarije indruk maakte met een fraaie kopgoal, verschijnt aan de aftrap in hartje Bosnië.

Bart Verbruggen zal vermoedelijk gewoon spelen, net als rechtsback Denzel Dumfries. De Vrij start in het centrum van de defensie. Koeman kiest er bewust voor om de Inter-verdediger niet naar de linkerkant van het centrum te verhuizen. "Ik denk aan iemand anders, iemand die in het verleden iets meer gewend is geweest om links te spelen", hintte Koeman sterk op Matthijs de Ligt. Op links is Jorrel Hato de logische vervanger van de niet geheel fitte Jurriën Timber.

Op het middenveld start Koopmeiners. De Juventus-speler komt in het veld voor De Jong. Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders blijven staan. Voorin kiest Koeman vermoedelijk voor Brian Brobbey, daar de oefenmeester liet doorschemeren ontevreden te zijn over Joshua Zirkzee. "Ik heb met Joshua gesproken over dat hij meer moet spelen. Ik vond hem de laatste weken minder balvast dan ik hem normaal vind", zei Koeman onder meer.

Donyell Malen is de aangewezen rechtsbuiten, terwijl Cody Gakpo vermoedelijk de voorkeur krijgt boven Noa Lang en Justin Kluivert. "Een aantal spelers krijgt de kans om te laten zien dat ze terecht bij deze groep horen. En dan krijg je altijd wat mee richting maart, dus ik vind het zeker leuk en interessant om morgen weer een wedstrijd te hebben", aldus Koeman.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Hato; Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.