Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Koeman voert niet één, maar twee wijzigingen door

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de kraker tegen Duitsland. Vooraf verklapte bondscoach Ronald Koeman dat hij Brian Brobbey in de punt van de aanval opstelt, waardoor Joshua Zirkzee op de bank belandt. Verder is het goed mogelijk dat Donyell Malen de kans krijgt om de ruimtes achter de defensie te benutten. Het tweede groepsduel in de Nations League begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 3.



Bart Verbruggen is de vaste doelman van Oranje. In de verdediging is het de vraag of Denzel Dumfries en Nathan Aké gaan starten. Beide spelers kwamen dit seizoen nog aan weinig minuten bij hun clubs en Koeman kondigde voor de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) aan dat de twee niet tweemaal negentig minuten zullen spelen.



Afgelopen zaterdag werden Dumfries en Aké gezamenlijk in de 66ste minuut naar de kant gehaald voor Lutsharel Geertruida en Jurriën Timber. Voetbalzone verwacht een soortgelijk scenario tegen Duitsland. Mede door de sterkte van de tegenstander ligt het voor de hand dat Koeman met zijn vertrouwde verdediging aantreedt.



Dat houdt uiteraard in dat Virgil van Dijk aan de aftrap staat. De aanvoerder wordt vergezeld door Matthijs de Ligt, die ondanks zijn blunder op zaterdag mag blijven staan. “Ook aan de bal had hij juist wel goede momenten”, nam Koeman het op voor De Ligt. “Dus we moeten daar (De Ligts blunder, red.) ook niet te veel nadruk op leggen, maar dit soort dingen moeten wel beter. Hij gaat wel spelen morgen (dinsdag, red.)."



Op het middenveld wordt er een wijziging verwacht. Het koppel Jerdy Schouten - Tijjani Reijnders maakt al sinds het EK indruk en ook tegen Bosnië en Herzegovina liep het gesmeerd. Het is goed mogelijk dat Xavi Simons een linie terugzakt, wat ten koste zou gaan van Ryan Gravenberch. Dat heeft alles met de kracht van Duitsland te maken.



Over de keuze voor Brobbey zei Koeman: “Die keuze is gemaakt op basis dat ik verwacht dat we zeker in de omschakeling ruimtes krijgen. En dan denk ik dat Brobbey dat nóg beter kan doen dan Joshua.” Met die omschakeling in gedachten zou het niet onlogisch zijn om met Simons een creatieve 10 te hebben en met Malen een pijlsnelle, pure rechtsbuiten op te stellen. Cody Gakpo bekleedt de linksbuitenpositie.



Net als Oranje wist ook Duitsland zijn eerste groepswedstrijd te winnen. Dankzij treffers van Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic en Kai Havertz werd het maar liefst 5-0 tegen Hongarije. Füllkrug is er wegens een blessure vermoedelijk niet bij, waardoor Havertz opschuift naar de spitspositie en Maximilian Beier in het elftal komt. Verder verwachten Duitse media Pavlovic in de basis, wat ten koste zou gaan van Pascal Gross.



Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.



Vermoedelijke opstelling Duitsland: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Pavlovic; Wirtz, Beier, Musiala; Havertz.