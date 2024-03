Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Koeman gaat flink wijzigen

Ronald Koeman voert dinsdagavond vermoedelijk flink wat wijzigingen door in de opstelling van het Nederlands elftal. De bondscoach koos tegen Schotland nog voor de traditionele 4-3-3-formatie, maar in en tegen Duitsland lijkt een 5-2-3-systeem voor de hand te liggen. Denzel Dumfries, Joey Veerman, Daley Blind, Matthijs de Ligt én Donyell Malen lijken zich op te mogen maken voor een basisplaats.

Bart Verbruggen zal onder de lat staan in de Deutsche Bank Park in Frankfurt. Koeman kondigde al aan dat de doelverdediger van Brighton & Hove Albion tegen Duitsland zijn kans zou krijgen, wat ten koste gaat van Mark Flekken. De oefenmeester hinkt al langer op twee gedachten over het te spelen systeem. Bekend is dat hij ook een voorstander is van een vijfmansdefensie en Duitsland-uit is de optimale gelegenheid om wat vastigheden te creëren.

Jeremie Frimpong stond tegen Schotland aan de aftrap, maar de Bundesliga-revelatie speelde ongelukkig en heeft met Dumfries bovendien een zeer geduchte concurrent in huis. Het ligt voor de hand dat Dumfries het vanaf het begin mag laten zien. Aan de linkerkant komt er een plekje vrij voor Blind, die gebruik maakt van de afwezigheid van Quilindschy Hartman. Centraal achterin lijkt Lutsharel Geertruida zijn basisplaats te moeten afstaan aan De Ligt. Virgil van Dijk en Nathan Aké completeren het centrum.

Tijjani Reijnders was tegen Schotland een van de beteren op het veld en lijkt de komende tijd zeker van zijn plek op het middenveld. Daarop maakten Georginio Wijnaldum en Mats Wieffer geen onuitwisbare indruk tegen de Schotten. Zij zouden zomaar naar de bank verwezen kunnen worden en in dat geval komt Veerman op het middenveld terecht en Malen in de voorhoede.

In die voorhoede is de kans groot dat Xavi Simons naar de bank verwezen wordt na zijn matige optreden afgelopen vrijdag in de Johan Cruijff ArenA. Malen maakte als vervanger van Simons een prima indruk en lijkt te mogen starten. Memphis Depay lijkt zeker van zijn plek in de punt van de aanval, net als Cody Gakpo aan de linkerkant.

Duitsland

In Duitsland heerst er plotseling weer een jubelstemming rondom de nationale ploeg. Bondscoach Julian Nagelsmann zag zijn manschappen zaterdag een zeer knappe zege boeken op Frankrijk: 0-2. Met name de manier waarop er gewonnen werd van, maakte internationaal indruk.

In de eerste helft stonden de Duitsers nog wel wat onder druk, maar met name na rust toonde Duitsland volwassenheid aan de hand van 'verloren zoon' Toni Kroos en Florian Wirtz, de baltovenaar van Bayer Leverkusen. Nagelsmann kondigde maandag al aan geen wijzigingen door te voeren in zijn opstelling. "Het gaat in het voetbal snel van negatief naar positief en andersom. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk was maar een eerste stap, de tweede willen we zetten tegen Nederland", aldus Nagelsmann.

Vermoedelijke opstelling Duitsland:

Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

Vermoedelijke opstelling Oranje:

Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; Reijnders, Veerman; Malen, Depay, Gakpo.

Vermoedelijke wisselspelers Oranje:

Flekken, Bizot; Frimpong, Geertruida; Schouten, De Roon, Q. Timber, Wieffer; Wijnaldum, Simons en Weghorst.