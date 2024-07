Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: personele problemen in Deventer

Go Ahead Eagles neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen SK Brann. Trainer Paul Simonis moet de nodige sleutelspelers missen tegen de Noren, al gelooft de trainer dat Go Ahead er klaar voor is. Het duel begint om 18:30 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Mathis Suray, Oliver Edvardsen, Julius Dirksen, Gerrit Nauber en Pim Saathof zijn niet (wedstrijd)fit en moeten het duel dan ook laten schieten. Daar komt bij dat Thibo Baeten er vanwege privéomstandigheden ook niet bij is.

Daarnaast kan Søren Tengstedt, die deze voorbereiding kampte met wat lichte hamstringklachten, geen volledige wedstrijd aan. Bovenop het feit dat de club eerder deze zomer afscheid nam van sleutelspelers Bas Kuipers, Philippe Rommens en Willum Willumsson, maakt dat Go Ahead bepaald niet op oorlogssterkte aantreedt.

Jeffrey de Lange is wél van de partij en de Stentor verwacht dan ook dat hij het doel van Go Ahead zal verdedigen. De Lange ziet vier verdedigers voor zich staan met Mats Deijl, Jamal Amofa, Joris Kramer en Dean James.

Het middenveld wordt gevormd door Evert Linthorst, Enric Llansana en Bobby Adekanye, terwijl de voorhoede bestaat uit Tengstedt, Jakob Breum en Victor Edvardsen.

SK Brann zit midden in de competitie in Noorwegen, al wist de ploeg van trainer Eirik Horneland zijn laatste vier duels niet te winnen. “Ze zullen beter op elkaar ingespeeld zijn”, vertelde Simonis op de persconferentie. “Maar aan de andere kant, en dat zeg ik ook tegen die gasten: wij zijn fris, zitten niet midden in de competitie.”

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Llansana, Adekanye; Tengstedt, Breum, V. Edvardsen.

