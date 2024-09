Vermoedelijke opstelling Feyenoord: voetbal is zondagmiddag bijzaak in De Kuip

Feyenoord krijgt zondagmiddag de kans om de nare smaak van de afgelopen week (enigszins) weg te spoelen. Na het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen en de 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen wachten de Rotterdammers zondag de ontmoeting met promovendus NAC Breda. Voor welke elf kiest trainer Brian Priske? Het duel in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

In een poging de boel dicht te houden tegen Leverkusen koos Priske voor een verstevigd middenveld met Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom, Quinten Timber en Antoni Milambo. Zerrouki speelde een bijzonder ongelukkige wedstrijd en leidde met balverlies bovendien het openingsdoelpunt van de Duitsers in.

Aangezien NAC van een beduidend ander kaliber is dan Leverkusen, wijst alles erop dat Priske terugschakelt naar de traditionele 4-3-3-formatie. Aanvoerder Timber speelt sowieso, terwijl Hwang als een van de weinigen echt overeind bleef afgelopen donderdag. De Zuid-Koreaan is nu al niet meer weg te denken op het Rotterdamse middenveld.

Met Timber en Hwang lijkt er genoeg defensieve stabiliteit te zijn, wat ruimte laat voor een aanvallende middenvelder: Milambo. Zerrouki verhuist naar de bank. Tegen Leverkusen koos Priske ervoor om Gernot Trauner op te stellen. De voormalig aanvoerder van de club stond voor het eerst dit seizoen in de basis en lijkt, mede door zijn gebrekkige belastbaarheid, terug naar de bank te verhuizen.

In dat geval schuift Dávid Hancko terug naar het centrum, waar hij een koppel vormt met Thomas Beelen. Op rechtsback lijkt Jordan Lotomba zeker van zijn plek, daar er nog een vraagteken achter de naam van Bart Nieuwkoop staat. De verdediger moest het treffen met Leverkusen missen wegens een blessure en als hij al in de selectie zit, is een basisplaats onwaarschijnlijk.

Gijs Smal is de aangewezen man voor de linkerkant. De back uit De Rijp heeft momenteel niet echt concurrentie op die plek, daar Quilindschy Hartman zeker tot januari nog moet toekijken. Daarnaast is ook Hugo Bueno er niet bij. De van Wolverhampton Wanderers gehuurde Spanjaard heeft de groepstraining hervat, maar NAC-thuis komt nog te vroeg.

Doordat Priske terugschakelt naar het 4-3-3-systeem, komt er een plekje vrij voor een extra aanvaller. Igor Paixão is net als tegen Groningen de linksbuiten van dienst, terwijl Santiago Gimenez in de spits staat. Door de afwezigheid van Nieuwkoop en de nog altijd geblesseerde Calvin Stengs kiest Priske op de rechtsbuitenpositie vermoedelijk voor Anis Hadj Moussa.

Feyenoord - NAC is het duel dat dit seizoen is aangemerkt als Sophiawedstrijd. 750 patiënten van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zullen zondag te gast zijn in De Kuip. In en rondom het stadion zal worden gecollecteerd. Het geld dat wordt ingezameld gaat naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar het Kinderhart.

Ongeveer 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een hartafwijking. Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland waar harttransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd. Met het opgehaalde geld kunnen behandelingen voor deze kinderen verbeterd worden.

Doneren kan via deze link.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.