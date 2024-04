Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot husselt defensie na wegvallen Hartman

Feyenoord kan donderdagavond tegen FC Volendam de volgende stap richting Champions League-voetbal zetten. Trainer Arne Slot moet het in het Kras Stadion stellen zonder een zevental spelers, al lijkt er niet gek veel te veranderen aan de opstelling ten opzichte van de 4-2 zege op FC Utrecht. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

De blijdschap om de knappe remontada tegen FC Utrecht maakte al snel plaats voor een mineurstemming toen de ernst van de knieblessure van Quilindschy Hartman bekend werd. De verdediger veroorzaakte tegen de Domstedelingen een strafschop en raakte daarbij zwaar geblesseerd aan zijn knie. De linksback moet in ieder geval de rest van het seizoen missen, inclusief het EK.

Slot is dus genoodzaakt om zijn opstelling te veranderen. Marcos López is in principe de aangewezen vervanger van Hartman, maar de Peruviaan moest toezien hoe Slot het tegen FC Utrecht toch anders deed na het uitvallen van Hartman. Niet López, maar Bart Nieuwkoop werd het veld in gestuurd.

D√°vid Hancko schoof door naar de linksbackpositie, Lutsharel Geertruida vormde het centrum met Thomas Beelen en Nieuwkoop werd de nieuwe rechtsback. Slot lijkt weinig reden te hebben om dat te wijzigen. Na de invalbeurt van Nieuwkoop boog Feyenoord een 0-2 achterstand volledig om en bovendien maakte Hancko als linkerverdediger op prachtige wijze de 3-2.

Op het middenveld en in de aanval worden er geen wijzigingen verwacht. Vermoedelijk zullen Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki achter nummer 10 Quinten Timber staan. Calvin Stengs maakte tegen FC Utrecht zijn rentree, maar Slot lijkt geen haast te hebben met de basisrentree van de creatieveling. Niet in de laatste plaats omdat zondag Feyenoord - Ajax op het programma staat. Voorin staat de aanval met spits Santiago Gimenez en flankspelers Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paix√£o (links) zo goed als vast.

Paix√£o profiteerde tegen FC Utrecht van het afhaken van Luka Ivanusec door op schitterende wijze voor de 1-2 te tekenen. Ivanusec is nog niet fit genoeg om in Volendam in actie te komen. Naast de Kroaat en Hartman moeten ook Justin Bijlow, Gernot Trauner, Antoni Milambo, Gjivai Zechi?l en Alireza Jahanbakhsh verstek laten gaan. Bijlow, die er al enige tijd uitligt met een kuitblessure, heeft de training wel weer hervat.

FC Volendam

FC Volendam moet een enorme stunt bewerkstelligen om een stap in de goede richting te zetten.staat momenteel zeven punten achter het als zestiende geklasseerde Excelsior en met nog zeven wedstrijden te gaan telt ieder punt. Volendam mist tegen Feyenoord de nodige spelers. Zo moeten Milan de Haan, Bilal Ould-Chikh, Déron Payne en Calvin Twigt geblesseerd toekijken. Daarnaast liet Simons tegenover hetweten dat er een aantal spelers griep hebben (gehad).

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Flint, Cox; Mirani, Booth, Le Roux, Maulun, Johnson; Vivaldo Semedo.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Geertruida, Hancko; Zerrouki, Timber, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paix√£o.

