Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske schuift op het middenveld en in de aanval

Met twee gelijke spelen en slechts één overwinning uit drie duels is Feyenoord het seizoen matig begonnen. Om een verdere achterstand op koploper PSV te voorkomen, moet er zaterdag worden afgerekend met FC Groningen. Trainer Brian Priske kent echter de nodige zorgen, met name op het middenveld. Het duel in Euroborg begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De naar RB Leipzig vertrokken Lutsharel Geertruida wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Bart Nieuwkoop. Aankoop Jordan Lotomba, die overkwam van OGC Nice, begint op de bank.

Thomas Beelen en Dávid Hancko vormen het hart van de defensie. Op links mag Gijs Smal zijn kunsten vertonen. Concurrenten Quilindschy Hartman en Hugo Bueno moeten voorlopig geblesseerd toekijken. Hartman deelde onlangs wel dat hij in januari of februari verwacht terug te keren op het veld.

Op het middenveld kan Priske niet beschikken over Ramiz Zerrouki. De Algerijn pakte tegen Sparta Rotterdam (1-1) twee keer geel en dus rood. Aanvankelijk zou hij geschorst zijn voor de wedstrijd tegen Ajax, maar omdat dat duel is uitgesteld moet hij Groningen-uit missen. Aankoop Hwang In-beom is daarnaast nog niet speelgerechtigd.

De middelste linie lijkt dan ook vrij jeugdig te worden met Gjivai Zechiël, Antoni Milambo en kersvers aanvoerder Quinten Timber. Laatstgenoemde stond tegen Sparta nog op 10, maar zal terug Groningen een linie zakken om ruimte te geven aan Milambo.

Voorin kan Priske geen beroep doen op Calvin Stengs, die geblesseerd moet toekijken. Zijn vermoedelijke vervanger aan de rechterkant is Igor Paixão, waarmee er op links een plek vrijkomt voor Luka Ivanusec. Het zou voor de Kroaat zijn tweede basisplaats van het seizoen betekenen.

In de aanval lijkt Santiago Gimenez in de spits te starten. Helemaal zeker is dat, in tegenstelling tot andere weekenden, niet. Donderdagochtend keerde hij pas terug van zijn interlandverplichtingen met Mexico. Priske gaf echter aan te rekenen op Gimenez, die bij een basisplaats de voorkeur zou krijgen boven zowel Ayase Ueda als Julián Carranza.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Zechiël, Milambo, Timber; Paixão, Gimenez, Ivanusec.