Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske gooit systeem om tegen Bayer Leverkusen

Feyenoord wacht donderdagavond direct een pittige uitdaging in de Champions League. Met Bayer Leverkusen komt de ongeslagen kampioen van Duitsland van vorig seizoen op bezoek. Welke elf gaat trainer Brian Priske opstellen, en voor welk systeem kiest hij? Het duel begint om 18:45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther staat op doel en ook aan de verdediging lijkt er niets te veranderen ten opzichte van het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen afgelopen weekend. Jordan Lotomba (rechts) en Gijs Smal (links) zijn de backs, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het centrum vormen.

Het meespelen van Beelen was enige tijd onzeker. De centrumverdediger viel tegen Groningen uit met een blessure, waardoor er een vraagteken achter zijn naam stond. Beelen was echter aanwezig op de afsluitende training, bevestigde Priske later ook op de afsluitende persconferentie, en lijkt dus gewoon te starten.

Priske werd eraan herinnerd dat Atalanta en RB Leipzig de enige ploegen zijn die in het recente verleden hebben weten te winnen van Leverkusen, en kreeg daarop de vraag of hij zijn team gaat aanpassen. “Dat is een mogelijkheid”, bleef de Deen enigszins cryptisch. Toch ligt het in de lijn der verwachting dat de trainer Feyenoord wat compacter gaat laten starten.

Dat zou kunnen inhouden dat de Rotterdammers met een verstevigd middenveld in een 4-4-2-formatie voor de dag komen. Daarop is Quinten Timber een zekerheid, en ook Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom én Antoni Milambo mogen zich opmaken voor een basisplaats. Milambo zou tijdens de wedstrijd door kunnen schuiven naar de flank, zoals dat vorig seizoen bijvoorbeeld tijdens PSV-uit het geval was.

Voorin moeten Santiago Gimenez en Igor Paixão voor de doelpunten zorgen. Over het laten starten van Hwang heeft Priske goed nagedacht. De Zuid-Koreaan deed namelijk nog niet eerder mee bij Feyenoord, maar heeft zijn werkvergunning nu binnen en is dus speelgerechtigd. "Dat is zeker iets waar we over hebben nagedacht. Tegelijkertijd kijk je naar je beschikbare spelers en het strijdplan.”

“Daar probeer je je selectie op te baseren. We hebben ervaring nodig. Niet alleen qua leeftijd, maar ook wat betreft ervaring op het hoogste internationale niveau, zoals Quinten Timber bij het nationale team.” Calvin Stengs, Hugo Bueno, Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman zijn niet van de partij.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zerrouki, Hwang, Timber, Milambo; Paixão, Gimenez.