Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske wijzigt gehele voorhoede voor bekerduel

Feyenoord neemt het woensdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker op tegen Rijnsburgse Boys. Trainer Brian Priske kondigde vooraf aan dat hij zal rouleren tegen de Tweede Divisionist, waardoor onder meer Ibrahim Osman en Thomas Beelen aan de aftrap worden verwacht. De wedstrijd op Sportpark Middelmors begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 1 en STAR Channel.

Feyenoord moet het woensdag in Rijnsburg nog altijd stellen zonder Hwang In-beom en aanvoerder Quinten Timber. Beide spelers, die er in de Eredivisie-hervatting tegen FC Utrecht ook al niet bij waren, werken aan hun herstel en missen zaterdag naar alle waarschijnlijkheid ook Willem II-uit. Jordan Lotomba, Ayase Ueda, Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman zijn evenmin van partij.

Hartman speelde zijn laatste officiële duel voor Feyenoord op 31 maart, toen hij tegen FC Utrecht zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. De linksback heeft na een maandenlange revalidatie dinsdag zijn rentree gemaakt bij de Onder 21. “Geweldig”, sprak Priske over de mijlpaal van Hartman. “Hopelijk kan hij redelijk snel aansluiten en aan wedstrijden in de Eredivisie meedoen. Ik heb heel veel respect voor hem.”

Nu Justin Bijlow andermaal is aangewezen als eerste doelman, is de kans klein dat Priske hem woensdag weer onder de lat vandaan haalt. In de viermansdefensie vinden er naar alle waarschijnlijkheid wel wijzigingen plaats. Zo maakt Gernot Trauner in verband met zijn beperkte belastbaarheid plaats voor Beelen. Givairo Read en Dávid Hancko behouden hun plek, terwijl Gijs Smal Hugo Bueno aflost.

Op het middenveld lijkt er plek ingeruimd te worden voor Gjivai Zechiël. Het jeugdproduct van de Rotterdammers vormt het blok met Ramiz Zerrouki, terwijl Antoni Milambo op 10 verschijnt. Calvin Stengs verhuist naar de bank.

Het bekerduel is in principe een mooie gelegenheid voor Priske om zijn vaste aanvallers wat rust te gunnen. Bovendien heeft de oefenmeester voorin te maken met de nodige luxeproblemen. Zo viel Osman prima in tegen Utrecht, deed Julián Carranza het goed bij afwezigheid van Ueda en Gimenez, en is ook Luka Ivanusec aan speelminuten toe. Dat drietal lijkt Anis Hadj Moussa, Gimenez en Igor Paixão af te lossen.

Priske weet wat er beter moet tegen Rijnsburgse Boys en in de Eredivisie. “We moeten meer en betere doelkansen creëren. Simpel. We hebben tegen Utrecht veel goede dingen gedaan, maar het was niet genoeg. De jongens zijn ook kwaad op zichzelf. Maar het is niet anders: we moeten verder kijken. We hebben nu een nieuwe kans om een duel te winnen.”

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, Hancko, Smal; Zechiël, Milambo, Zerrouki; Osman, Carranza, Ivanusec.