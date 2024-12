Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske gaat wijzigingen doorvoeren voor duel met Heracles Almelo

Feyenoord neemt het zaterdagavond in de Eredivisie op tegen Heracles Almelo. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het jaar gooit Brian Priske vermoedelijk zijn verdediging op de schop. Het duel in De Kuip begint om 21.00 uur en wordt uitgezonden op ESPN 2.



De Rotterdammers tankten midweeks het nodige vertrouwen dankzij een overtuigende 4-2 overwinning op Sparta Praag in de Champions League. Feyenoord heeft volgens Databureau Football Meets Data nu 95 procent kans om de tussenronde van het miljardenbal te halen.



Direct na de overwinning ging de blik alweer op de Eredivisie. Met Heracles komt de nummer vijftien van de ranglijst op bezoek. Priske kan zaterdagavond in ieder geval niet beschikken over Gijs Smal. De linksback liep tegen Sparta Praag een hamstringblessure op. De Deense oefenmeester weet nog niet hoe lang Smal exact uit de roulatie is. Feyenoord wacht nog op de uitslag van de MRI-scan, maar het duel met Heracles komt in ieder geval te vroeg.



Bart Nieuwkoop viel tijdens het Champions League-duel uit met kramp, maar is wel gewoon beschikbaar tegen Heracles. Toch is de verwachting dat Givairo Read aan de aftrap zal verschijnen.



Priske liet zich eerder al lovend uit over de nog altijd pas achttienjarige verdediger. "Hij heeft het goed gedaan voor ons en heeft hele grote stappen gemaakt. Hij heeft steeds meer minuten gekregen en liet daarin zijn kwaliteiten zien. Read heeft zijn basisplaats ook zelf afgedwongen." Doordat Read in Europees verband nog niet speelgerechtigd was, kan Priske tijdens de competitiefase van de Champions League geen beroep op hem doen.



Thomas Beelen lijkt zich zaterdagavond net als Read op te mogen maken voor een basisplaats. Gernot Trauner speelde negentig minuten tegen Sparta Praag, waardoor de kans groot is dat hij dit weekend rust krijgt. Verder is Hugo Bueno de logische vervanger van Smal. Op het middenveld en in de aanval zijn er geen redenen om wijzigingen door te voeren voor Priske.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.