Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bosschaart voert drie wijzigingen door na veldslag in Milaan

Na het heroïsche gelijkspel dinsdag tegen AC Milan gaat het vizier bij Feyenoord voorlopig weer op de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Bosschaart heeft zoals bekend te maken met de nodige blessures, en ook Calvin Stengs ligt er voorlopig uit. Hoe gaan de Rotterdammers zaterdag aantreden tegen Almere City? De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Quinten Timber, Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom, Facundo González, Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kévin Nadje waren er wegens blessures niet bij in het Champions League-duel met Milan (1-1).

Dat tiental zal er zaterdag tegen Almere City nog niet bij zijn. En ook Stengs, die dinsdag zestien minuten meedeed na een hamstringblessure, heeft zich weer gemeld in de ziekenboeg. "Stengs zal er de komende weken niet bij zijn. Die blessure heeft hij opgelopen in Milaan. Dat is heel zuur”, maakte Bosschaart bekend op de persconferentie.

Wel kunnen de Rotterdammers weer beschikken over drie spelers die dinsdag niet mochten spelen, omdat zij niet zijn ingeschreven in de Champions League: Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo.

Voetbalzone verwacht dat Bosschaart ten opzichte van de strijd in San Siro drie wijzigingen zal doorvoeren in zijn basiself. Allereerst keert Hartman terug in de basis. De linksback is weer topfit na zijn zware blessure en neemt de plek van Gijs Smal in. Givairo Read, Thomas Beelen en Dávid Hancko completeren de defensie, voor doelman Timon Wellenreuther.

Door de afwezigheid van Timber, Zerrouki, Nadje en Hwang besloot Bosschaart dinsdag om Hugo Bueno op het middenveld te posteren. De thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Almere is op voorhand de ideale gelegenheid om Targhalline voor het eerst in de basis te zetten. De Marokkaan vormt deze linie met Jakub Moder en nummer 10 Antoni Milambo.

En ook in de voorhoede vindt er één wijziging plaats. Julián Carranza, die Feyenoord naar de achtste finale van de Champions League kopte, lijkt na zijn invalbeurt voldoende hersteld van ziekte. De Argentijn vervangt Zépiqueno Redmond, en wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Almere City

Aan de kant van Almere City moet trainer Jeroen Rijsdijk het stellen zonder centrale verdediger Theo Barbet en middenvelder Alex Carbonell, weet Omroep Flevoland. Zij zijn geblesseerd. Daarnaast moet Junior Kadile geschorst toekijken na zijn late gele kaart vorige week tegen NEC (2-2).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Targhalline; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.