Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bart Nieuwkoop raakt zijn basisplaats kwijt

Feyenoord hoopt zondagmiddag een vervolg te geven aan de uiterst overtuigende zege op PEC Zwolle (1-5). Jeyland Mitchell maakt mogelijk zijn debuut in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam, waartegen vanaf 14:30 uur gevoetbald wordt. Het duel op Het Kasteel is live te zien op ESPN 3.

Na de 1-5 zege op PEC heeft trainer Brian Priske in principe weinig aanleiding om wijzigingen door te voeren, al wordt Thomas Beelen wel weer terug aan de aftrap verwacht. De verdediger was tegen PEC niet fit genoeg om te starten, maar deed wel de tweede helft mee.

"Dat is een mogelijkheid”, erkende Priske op de persconferentie. “Hij heeft een goede week gehad op het trainingsveld. Het ziet er goed uit op dat gebied. Beelen is zeker een mogelijkheid in de basiself. Het was ook tactisch om te kiezen voor Nieuwkoop en Geertruida, maar Beelen had last van zijn hamstring. Daar wilden we geen risico's mee nemen."

De terugkeer van Beelen gaat ten koste van Bart Nieuwkoop. Beelen vormt het centrum met Dávid Hancko, waardoor Geertruida naar de rechtsbackpositie verhuist. Hugo Bueno, die tegen PEC bij zijn debuut direct goed was voor een assist, behoudt zijn basisplaats als linksback.

Buiten de terugkeer van Beelen worden er geen wijzigingen verwacht in de opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen PEC. Dat houdt in dat het middenveld wordt gevormd door Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en nummer 10 Antoni Milambo. Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Calvin Stengs (rechts) en Igor Paixão (links).

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Gernot Trauner en Quilindschy Hartman zijn er net als de afgelopen weken wegens blessures niet niet bij. Mitchell maakt mogelijk zijn debuut, al wilde Priske nog niet prijsgeven of de Costa Ricaan daadwerkelijk tot de wedstrijdselectie zal behoren.

Justin Bijlow, die het dit seizoen moet doen met een reserverol achter Timon Wellenreuther, zit naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De goalie staat voor een overstap naar Southampton, waar hij aan meer speelminuten hoopt toe te komen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Milambo, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.

