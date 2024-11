Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall keert terug en Oosting moet nieuwe schorsing oplossen

FC Twente wacht, ondanks het goede spel, nog steeds op de eerste Europa League-overwinning van dit seizoen. Donderdagavond komt Union Saint-Gilloise op bezoek in Enschede. Deze wedstrijd is om 21:00 uur te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall keert terug onder de lat. Door een rode kaart tegen Lazio mocht de Duitse keeper niet mee reizen naar Frankrijk voor het duel met OGC Nice. In dat duel pakte Bart van Rooij een rode kaart.

Oosting onthulde dat Youri Regeer de plek van Van Rooij overneemt. Naast Regeer staan Mees Hilgers en Max Bruns centraal in de defensie. Op de linksback-positie is Anass Salah-Eddine de man die de achterhoede compleet maakt.

Doordat Regeer een linie naar achteren is geschoven, is er een plekje vrij op het middenveld. De verwachting is dat Carel Eiting deze plaats gaat invullen. Hij vormt samen met Michel Vlap en Sem Steijn het middenveld van Twente.

Steijn speelde in het Europa League-duel tegen OGC Nice niet mee vanwege een blessure. Afgelopen weekend verscheen de sterspeler van de ploeg uit Enschede weer in de basis. Hij wist in de 1-2 overwinning op Fortuna Sittard gelijk een doelpunt te maken en een assist te geven.

Aan de rechterkant in de voorhoede is Daan Rots eigenlijk het hele seizoen al verzekerd van een basisplaats. Sam Lammers staat in de punt en moet de thuisploeg voorzien van doelpunten.

Doordat Vlap een iets verdedigendere rol heeft overgenomen op het middenveld, is er een plekje vrij op de linksbuiten positie. Sayfallah Ltaief lijkt deze positie te gaan invullen.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall, Regeer, Hilgers, Bruns, Salah-Edinne, Eiting, Vlap, Steijn, Rots, Lammers, Ltaief