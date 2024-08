Vermoedelijke opstelling FC Twente: Sam Lammers moet geduld houden

FC Twente wacht dinsdagavond direct een grote uitdaging tegen Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen moet zonder zijn vertrokken aanvoerder Robin Pröpper een goede uitgangspositie zien neer te zetten voor de return in Enschede volgende week. Met welke elf gaat trainer Joseph Oosting de strijd aan? Het duel begint om 20:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

FC Twente kende een wisselvallige voorbereiding. Met een positieve blik kan de conclusie getrokken worden dat de Tukkers ongeslagen zijn gebleven. Aan de andere kant werden slechts twee van de zes oefenduels in winst omgezet. Tegen FC Nordsjaelland (2-1) en Vitesse (1-0) werd er gewonnen, tegen Motherwell, Sint-Truiden, Hannover 96 en Schalke 04 gelijkgespeeld.

Op doel zal Lars Unnerstall de nul proberen te houden. Daarbij rekent de Duitse sterkhouder op de steun van zijn verdediging, die volgens RTV Oost waarschijnlijk gevormd wordt door Youri Regeer, Mees Hilgers, Alec Van Hoorenbeeck en Anass Salah-Eddine. Van Hoorenbeeck geldt in dat geval als vervanger van de naar Rangers FC vertrokken Pröpper.

Carel Eiting en Mathias Kjølø vormen het blok op het middenveld, waar Michal Sadílek nog altijd ontbreekt wegens een blessure. Sem Steijn is de aangewezen nummer 10, achter spits en aanvoerder Ricky van Wolfswinkel. Laatstgenoemde wordt vanaf de vleugels bijgestaan door Daan Rots en Mitchell van Bergen.

Door het vrij snelle en onverwachte vertrek van Pröpper en de afwezigheid van Sadílek moest Oosting een nieuwe aanvoerder aanwijzen. De keuze is gevallen op Van Wolfswinkel. “Ik doe mijn eigen ding”, liet hij tegenover RTV Oost weten over zijn nieuwe rol. “Het is niet aan mij om de schoenen van Robin te vullen. We hebben meerdere leiders en iedereen vervult die rol op zijn eigen manier. Dit gaat mij niet veranderen.”

Oosting liet weten met vertrouwen toe te leven naar de heenwedstrijd in Salzburg. “We hebben ons optimaal kunnen voorbereiden. In de tactiek, het conditionele en het fysieke. We hebben er alles aan gedaan om met de jongens die we hebben zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Eiting, Steijn, Kjølø; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.

