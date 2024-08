Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet noodgedwongen sleutelen aan middenveld

Ajax staat donderdag voor het heenduel van de play-offs in de Europa League. De Amsterdammers hopen tegen Jagiellonia Bialystok de zure nasmaak van het verloren duel met NAC Breda (2-1) weg te spelen en, belangrijker nog, een goede uitgangspositie te verwerven voor de return tegen de Polen. Het duel begint om 20:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Francesco Farioli staat er in zijn nog korte periode bij Ajax om bekend dat hij veelvuldig rouleert. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er de nodige nieuwe namen aan de aftrap verschijnen in Bialystok. Dat zal niet gelden voor Daniele Rugani. De kersverse huurling van Juventus is nog niet klaar voor een basisplaats.

“Hij gaat natuurlijk niet starten, maar misschien wel wat minuten maken", vertelde Farioli op de afsluitende persconferentie over zijn landgenoot. "Het is een speler die ervaring en een winnaarsmentaliteit meebrengt. Hij is geen spectaculaire verdediger met veel tackles, maar heel slim en hij kan het spel goed lezen en daarop anticiperen.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson kunnen Ajax ook niet helpen in Stadion Miejski. "Kian heeft een probleem aan de schouder en dat moeten we de komende dagen monitoren. Hlynsson heeft een spierblessure en zorgt ervoor dat hij hier niet bij kan zijn", verklaarde Farioli.

Remko Pasveer zal op doel staan bij Ajax. De routinier was in de vorige ronde tegen Panathinaikos de held in de bloedstollende strafschoppenserie en hoopt ook tegen Jagiellonia van waarde te kunnen zijn. De verwachting is dat de verdediging gevormd wordt door de ‘Europese’ verdedigers van Ajax: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Ook aan het middenveld wordt gesleuteld. Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk mochten het laten zien tegen NAC. Vanwege de afwezigheid van Fitz-Jim en Hlynsson ligt het in de lijn der verwachting dat Van den Boomen mag blijven staan. De Brabander loste Fitz-Jim af tegen Panathinaikos en de opties zijn verder beperkt voor Farioli. Jordan Henderson en Kenneth Taylor completeren de middelste linie.

Voorin heeft Farioli plots luxeproblemen, nu Brian Brobbey, Bertrand Traoré en in iets mindere mate Steven Bergwijn klaar lijken voor een basisplaats na conditionele achterstand. Brobbey stond tegen NAC in de basis, deed 65 minuten mee en lijkt andermaal te mogen starten. Steven Berghuis is zo goed als zeker van zijn plek in de basis en start op rechts, terwijl Forbs op links de voorkeur krijgt boven Bergwijn en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.