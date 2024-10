Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest tussen Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom

Na de weinig overtuigende maar zeer welkome 0-3 uitzege op FK Qarabag in de Europa League gaat het vizier van Ajax zondag weer op de Eredivisie. De Amsterdammers nemen het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Willem II en trainer Francesco Farioli lijkt ten opzichte van het duel in Azerbeidzjan enkele wijzigingen door te voeren. De wedstrijd begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Dankzij de zege in Baku staat Ajax er uitstekend voor in de Europa League met zeven punten uit drie duels. Het geeft ruimte voor de Amsterdammers om zich volledig op de Eredivisie te richten, waar Feyenoord en PSV de komende tijd de tegenstanders zullen zijn. Eerst dus nog wel het treffen met Willem II.

Farioli gaf eerder deze week tegenover Ajax TV aan niet te veel vooruit te kijken naar de aanstaande Eredivisie-krakers. "Dat is de enige manier, want we hebben zondag een thuiswedstrijd. Om de punten te pakken moeten we weer goed presteren. De wedstrijden volgen elkaar snel op. Het is tegen iedere tegenstander lastig om alle punten te pakken, dus ik kijk niet verder dan zondag. Ik stop alle energie vanaf nu in de wedstrijd van zondag."

Farioli kan tegen Willem II nog geen beroep doen op Steven Berghuis. "Ik denk dat dat lastig gaat worden', vertelde de oefenmeester. "We doen het maximale om hem klaar te stomen. We moeten dat de komende dagen gaan evalueren. Hij heeft veel motivatie. We willen hem graag terug bij het team om duizend verschillende redenen, maar we moeten het aankijken."

Zeker lijkt wel dat Remko Pasveer onder de lat zal staan bij Ajax, dat wel met een iets gewijzigde defensie zal aantreden. Youri Baas, die Qarabag-uit moest missen wegens een schorsing, keert terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Daniele Rugani. Baas vormt het hart van de verdediging met Josip Sutalo, terwijl Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) zullen aantreden als backs.

Op het middenveld keert Davy Klaassen naar alle waarschijnlijkheid terug in het elftal. De routinier liet sinds zijn terugkeer naar Amsterdam zien nog altijd over een neusje voor de goal te beschikken en lijkt Kian Fitz-Jim naar de bank te verdrijven. Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur, terwijl Kenneth Taylor als nummer 8 voor de nodige creativiteit moet zorgen.

Voorin kreeg Bertrand Traoré midweeks rust. De Burkinees reisde wel mee naar Baku, maar kwam daar geen minuut in actie. De uitgeruste Traoré start op rechts, Mika Godts op links. Het treffen met Willem II lijkt een ideaal moment voor Farioli om Chuba Akpom een basisplaats te gunnen. Wout Weghorst heeft een kleine negentig minuten in de benen tegen Qarabag, terwijl Brobbey de aangewezen spits lijkt tegen zowel PSV als Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Akpom, Godts.